Atibaia registra 2 óbitos e 66 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (8)

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 8 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou mais 2 óbitos e 66 casos de Covid-19, atingindo 267 mortes desde o início da pandemia. O 266º óbito confirmado é de uma mulher de 59 anos, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 28 de maio, transferida para UTI no dia 30, e falecida no dia 2 de junho. O 267º óbito é de mulher de 67 anos internada na Enfermaria do AME Campinas em 18 de maio, sendo transferida para UTI no dia 22 e que faleceu em 6 de junho.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 8 de junho:

Notificações: 17.383

Descartados: 8.315

Confirmados: 8.932

Recuperados: 7.615

Em investigação: 136

Óbitos confirmados: 267

Óbitos suspeitos: 07

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 45%

Hospital Novo Atibaia – 90%

Hospital Albert Sabin – 45% Hospital Novo Atibaia – 90% UTI:

Hospital Albert Sabin – 53%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 13

Enfermaria: 18

Relação de novos casos confirmados:

8867º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

8868º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

8869º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

8870º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

8871º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

8872º: Homem, 42 anos – Recuperado;

8873º: Homem, 47 anos – Recuperado;

8874º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

8875º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

8876º: Homem, 49 anos – Recuperado;

8877º: Homem, 14 anos – Recuperado;

8878º: Homem, 33 anos – Recuperado;

8879º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

8880º: Homem, 26 anos – Recuperado;

8881º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

8882º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

8883º: Mulher, 12 anos – Recuperada;

8884º: Homem, 51 anos – Recuperado;

8885º: Mulher, 11 anos – Recuperada;

8886º: Homem, 70 anos – Recuperado;

8887º: Mulher, 22 anos – Recuperada;

8888º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

8889º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

8890º: Mulher, 18 anos – Recuperada;

8891º: Homem, 53 anos – Recuperado;

8892º: Homem, 34 anos – Recuperado;

8893º: Homem, 31 anos – Recuperado;

8894º: Mulher, 44 anos – Recuperada;

8895º: Homem, 41 anos – Recuperado;

8896º: Mulher, 15 anos – Recuperado;

8897º: Mulher, 14 anos – Recuperada;

8898º: Homem, 42 anos – Recuperado;

8899º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

8900º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

8901º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

8902º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

8903º: Homem, 58 anos – Recuperado;

8904º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

8905º: Mulher, 20 anos – Assintomática;

8906º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

8907º: Homem, 17 anos – Recuperado;

8908º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

8909º: Homem, 32 anos – Recuperado;

8910º: Mulher, 54 anos – Recuperada;

8911º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

8912º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

8913º: Homem, 18 anos – Recuperado;

8914º: Homem, 53 anos – Assintomático;

8915º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

8916º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

8917º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

8918º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

8919º: Homem, 1 ano – Recuperado;

8920º: Mulher, 36 anos – Recuperada;

8921º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

8922º: Mulher, 45 anos – Assintomática;

8923º: Mulher, 38 anos – Assintomática;

8924º: Mulher, 17 anos – Recuperada;

8925º: Homem, 48 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8926º: Homem, 31 anos – Recuperado;

8927º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

8928º: Mulher, 29 anos – Assintomática;

8929º: Homem, 70 anos – Recuperado;

8930º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

8931º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

8932º: Mulher, 59 anos – Óbito.

