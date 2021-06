Atibaia registra 2 óbitos por Covid-19 e 65 novos casos da doença nesta segunda-feira (21)

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou nesta segunda-feira, 21 de junho, que 2 novos óbitos por Covid-19 foram registrados no município, o que eleva o total de mortes para 282 desde o início da pandemia. O 281º óbito confirmado é de uma mulher de 69 anos, sem doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 16 de junho e faleceu no dia 19. O 282º óbito confirmado é de uma mulher, 82 anos, com doença de base, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia em 26 de maio e que morreu em 20 de junho.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 21 de junho:

Notificações: 18.090

Descartados: 8.578

Confirmados: 9.376

Recuperados: 7.990

Em investigação: 136

Óbitos confirmados: 282

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 75%

Hospital Novo Atibaia – 92%

Hospital Albert Sabin – 75% Hospital Novo Atibaia – 92% UTI:

Hospital Albert Sabin – 69%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 13

Enfermaria: 16

Relação de novos casos confirmados:

9312º: Homem, 37 anos – Recuperado;

9313º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

9314º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9315º: Homem, 26 anos – Recuperado;

9316º: Homem, 49 anos – Recuperado;

9317º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

9318º: Mulher, 45 anos – Recuperada;

9319º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

9320º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9321º: Homem, 68 anos – Recuperado;

9322º: Mulher, 36 anos – Recuperada;

9323º: Mulher, 7 anos – Recuperada;

9324º: Homem, 17 anos – Recuperado;

9325º: Homem, 64 anos – Recuperado;

9326º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

9327º: Mulher, 5 anos – Recuperada;

9328º: Mulher, 9 anos – Recuperada;

9329º: Homem, 39 anos – Recuperado;

9330º: Homem, 38 anos – Recuperado;

9331º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9332º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9333º: Mulher, 54 anos – Recuperada;

9334º: Mulher, 59 anos – Recuperada;

9335º: Homem, 31 anos – Recuperado;

9336º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

9337º: Mulher, 7 anos – Recuperada;

9338º: Homem, 48 anos – Recuperado;

9339º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

9340º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

9341º: Homem, 23 anos – Recuperado;

9342º: Mulher, 32 anos – Recuperada;

9343º: Mulher, 58 anos – Recuperada;

9344º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

9345º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9346º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9347º: Mulher, 62 anos – Recuperada;

9348º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

9349º: Homem, 44 anos – Recuperado;

9350º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

9351º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

9352º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

9353º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

9354º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

9355º: Mulher, 70 anos – Assintomática;

9356º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

9357º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9358º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

9359º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

9360º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

9361º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

9362º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

9363º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

9364º: Homem, 56 anos – Recuperado;

9365º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

9366º: Mulher, 70 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9367º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9368º: Homem, 72 anos – Recuperado;

9369º: Homem, 35 anos – Recuperado;

9370º: Mulher, 10 anos – Recuperada;

9371º: Mulher, 69 anos – Óbito;

9372º: Homem, 65 anos – Recuperado;

9373º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9374º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

9375º: Homem, 64 anos – Recuperado;

9376º: Homem, 3 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia