Atibaia registra 32 novos casos de Covid-19 e mais 4 mortes suspeitas

Atibaia registrou nesta terça-feira, dia 1º de junho, 32 novas infecções por Coronavírus e 4 mortes que entraram para a lista de suspeitas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, os óbitos que entraram para a lista de suspeitos são: homem, 63 anos, com doença de base, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 28 de maio, transferido para a UTI no dia 30 e falecido no mesmo dia; homem, 80 anos, com doença de base, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 28 de maio e falecido ontem (31); homem, 61 anos, com doença de base e mulher, 56 anos, com doença de base. Os dois últimos foram internados e faleceram na enfermaria da Santa Casa de Atibaia ontem (31). Com 10 mortes e 137 exames em análise, a cidade continua com 261 óbitos confirmados e chegou a 8.755 casos positivos desde o início da pandemia.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 1º de junho:

Notificações: 17.188

Descartados: 8.296

Confirmados: 8.755

Recuperados: 7.426

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 261

Óbitos suspeitos: 10

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 52%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Hospital Albert Sabin – 52% Hospital Novo Atibaia – 66% UTI:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 88%

Santa Casa de Atibaia – 88% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 4

Enfermaria: 2

Relação de novos casos confirmados:

8724º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

8725º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

8726º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

8727º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

8728º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

8729º: Homem, 28 anos – Recuperado;

8730º: Homem, 35 anos – Recuperado;

8731º: Homem, 43 anos – Recuperado;

8732º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

8733º: Mulher, 30 anos – Assintomático;

8734º: Homem, 43 anos – Assintomático;

8735º: Homem, 60 anos – Assintomático;

8736º: Mulher, 5 anos – Em Isolamento Social;

8737º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

8738º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

8739º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

8740º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

8741º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

8742º: Homem, 56 anos – Recuperado;

8743º: Homem, 16 anos – Assintomático;

8744º: Mulher, 19 anos – Assintomático;

8745º: Mulher, 32 anos – Assintomático;

8746º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

8747º: Homem, 27 anos – Assintomático;

8748º: Homem, 48 anos – Assintomático;

8749º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

8750º: Mulher, 47 anos – Assintomático;

8751º: Homem, 69 anos – Assintomático;

8752º: Mulher, 7 anos – Recuperado;

8753º: Mulher, 47 anos – Assintomático;

8754º: Homem, 6 anos – Recuperado;

8755º: Mulher, 55 anos – Assintomático.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia