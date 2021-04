Atibaia registra mais 5 óbitos por Covid-19

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (12) pela Secretaria de Saúde, Atibaia registrou mais 5 óbitos por Covid-19, totalizando 206 vítimas fatais na cidade. Desde o início da pandemia, houve 14.543 notificações da doença no município, sendo 7.159 casos descartados, 163 em investigação e 7.221 confirmados, dos quais 6.135 estão recuperados. Existem ainda 6 óbitos suspeitos.

(Imagem Ilustrativa de Mahmoud Ahmed por Pixabay)

O 202º óbito confirmado em Atibaia foi o de mulher de 62 anos, com doença de base. Ela foi internada na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 24 de março, transferida para UTI no dia seguinte e faleceu em 10 de abril. O 203º óbito refere-se a um homem de 60 anos, com doença de base, internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 31 de março, sendo transferido para UTI em 1 de abril e faleceu no dia 11. O 204º óbito foi de um homem de 67 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 1 de abril e morreu também no dia 11. O 205º óbito confirmado foi de um homem de 61 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 26 de março e faleceu em 10 de abril. O 206º óbito confirmado refere-se a uma mulher de 57 anos, com doença de base – ela foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 7 de abril e faleceu dia 11.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 12 de abril:

Notificações: 14.543

Descartados: 7.159

Confirmados: 7.221

Recuperados: 6.135

Em investigação: 163

Óbitos confirmados: 206

Óbitos suspeitos: 06

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 16 / 21 (76%)

– Hospital Novo Atibaia – 14 / 21 (66%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 12 / 19 (63%)

– Hospital Novo Atibaia – 14 / 24 (58%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 4 / 4 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 10 / 13 (76%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

Regionais

Enfermaria:

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– HUSF: 16 / 16 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Pacientes na fila CROSS

Enfermaria: 4

UTI: 7

Relação de novos casos confirmados:

7201º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

7202º: Mulher, 62 anos – Óbito;

7203º: Homem, 67 anos – Óbito;

7204º: Mulher, 56 anos – Óbito;

7205º: Homem, 34 anos – Em isolamento;

7206º: Mulher, 25 anos – Em isolamento;

7207º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

7208º: Mulher, 50 anos – Em isolamento;

7209º: Mulher, 36 anos – Em isolamento;

7210º: Mulher, 58 anos – Em isolamento;

7211º: Mulher, 35 anos – Em isolamento;

7212º: Homem, 37 anos – Recuperado;

7213º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

7214º: Mulher, 22 anos – Em isolamento;

7215º: Mulher, 82 anos – Em isolamento;

7216º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

7217º: Homem, 24 anos – Recuperado;

7218º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

7219º: Homem, 40 anos – Em isolamento;

7220º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

7221º: Mulher, 33 anos – Recuperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia