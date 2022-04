Atibaia registra quatro novos óbitos por Covid-19

Mais quatro óbitos por Covid-19 foram confirmados em Atibaia, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (19). Com os novos registros, a cidade atinge 393 mortes confirmadas desde o início da pandemia. Todos os pacientes tinham doença de base. O 390º óbito no município foi de um homem de 80 anos, na Santa Casa de Atibaia, em 17 de março. A 391ª morte registrada foi de uma mulher de 74 anos, que foi internada na enfermaria da Santa Casa no dia 22 de janeiro, transferida para a UTI no dia 17 de fevereiro e faleceu em 2 de março. O 392º óbito é de um homem de 86 anos, falecido em 25 de março. O 393º óbito confirmado é de um homem de 73 anos, que foi internado na enfermaria da Santa Casa em 13 de fevereiro e faleceu em 6 de abril.

(Imagem Ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 19 de abril:

Notificações: 35.418

Descartados: 17.797

Confirmados: 17.447

Recuperados: 15.485

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 393

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0% (zero)

Hospital Novo Atibaia – 10%

Hospital Albert Sabin – 0% (zero) Hospital Novo Atibaia – 10% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0% (zero)

Hospital Novo Atibaia – 5%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 0% (zero)

Regionais

UTI

Santa Casa de Bragança Paulista: 0% (zero)

Santa Casa de Socorro: 0% (zero)

Relação de novos casos confirmados:

17442º: Homem, 86 anos – Óbito;

17443º: Homem, 73 anos – Óbito;

17444º: Homem, 62 anos – Recuperado;

17445º: Homem, 89 anos – Recuperado;

17446º: Homem, 41 anos – Recuperado;

17447º: Mulher, 86 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia