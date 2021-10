Atibaia registrou óbito suspeito de Covid-19 na quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira, 30 de setembro, foi registrado um óbito suspeito de Covid-19, referente a um homem de 73 anos, com doença de base, que faleceu no pronto socorro da Santa Casa de Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de mortes confirmadas pela doença na cidade permanece em 325 e o total de casos subiu para 11.875.

(Imagem Ilustrativa: mohamed Hassan / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 30 de setembro:

Notificações: 23.526

Descartados: 11.515

Confirmados: 11.875

Recuperados: 10.173

Em investigação: 136

Óbitos confirmados: 325

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 53%

Hospital Novo Atibaia – 27%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 25%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 16%

HUSF: 12%

Santa Casa de Bragança Paulista: 35%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11858º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

11859º: Homem, 4 anos – Em Isolamento Social;

11860º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

11861º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

11862º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

11863º: Homem, 56 anos – Recuperado;

11864º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

11865º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

11866º: Homem, 38 anos – Recuperado;

11867º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

11868º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

11869º: Homem, 23 anos – Assintomático;

11870º: Homem, 22 anos – Recuperado;

11871º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

11872º: Homem, 70 anos – Recuperado;

11873º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

11874º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

11875º: Homem, 24 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia