Atibaia se prepara para 5º Fórum Regional (Des)igualdade de Gênero no Mês da Mulher

A Prefeitura de Atibaia promoverá o 5º Fórum Regional (Des)igualdade de Gênero. O evento é organizado pelo Departamento da Mulher, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), e ocorrerá no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), no dia 8 de março, das 8h às 12h30. Os participantes receberão um certificado de participação para compensação de carga horária ou horas complementares. As inscrições devem ser realizadas clicando AQUI.

(Imagem Ilustrativa de Ashley Piszek por Unsplash)

Tema central

Este ano, a quinta edição do fórum abordará o tema “Avanços Sociojurídicos dos Direitos das Mulheres”, reforçando o compromisso da Prefeitura de Atibaia com a promoção da igualdade entre os gêneros. A iniciativa está inserida na programação especial da SADS para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que ocorre em 8 de março. A ação é uma oportunidade para refletir sobre os progressos alcançados e os desafios que ainda persistem na busca pela equidade de gênero.

Oportunidade

O evento promete ser uma oportunidade enriquecedora para a troca de conhecimentos e experiências, promovendo o diálogo sobre questões essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Garanta sua participação inscrevendo-se antecipadamente e participe desse momento de reflexão e aprendizado.

Programação do Evento: palestras e debates em destaque

O 5º Fórum Regional contará com uma programação rica e diversificada, acessível a todos os públicos interessados, incluindo estudantes, profissionais das redes pública e privada e a comunidade em geral.

Confira:

8h – Coffee e Credenciamento

8h30 – Abertura oficial com autoridades

9h – Mesa de abertura: Avanços e Desafios das Políticas Públicas para Mulheres

Profa. Dra. Beatriz Borges Brambilla (PUC-SP)

10h – Apresentação do Programa Guardiã Maria da Penha e das ações da OAB Atibaia

Dra. Regina Murad e Dra. Patrícia Borghi

11h – Mesa: Direitos das Mulheres

Direitos Sexuais e Reprodutivos

Francine Cavalieri – Obstetriz, líder do Ambulatório de Planejamento Sexual e Reprodutivo da Casa Angela/SP

Entrega Voluntária para Adoção

Dra. Rose Meire Almeida – Psicóloga Judiciária TJSP

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia