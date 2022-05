Audiência Pública discutirá empreendimento habitacional na Av. Santana nesta sexta (27)

No dia 27 de maio acontece a Audiência Pública para exposição e discussão de projeto para aprovação de um empreendimento habitacional multifamiliar a ser edificado à Avenida Santana, 720 – Itapetinga/Nova Gardênia, em Atibaia. A reunião será realizada no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 18h. Para garantir a segurança sanitária dos participantes, no local será exigida apresentação do comprovante de vacinação de três doses contra a Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O objetivo da reunião é oferecer aos empreendedores a oportunidade de apresentarem seu projeto e de demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ e, à população, a oportunidade de registrar seus pleitos, sugestões e opiniões. Ao todo, serão edificados 16.743,71m² em um terreno com 3.808,53m².

Para obter a documentação do projeto o interessado deverá registrar uma solicitação por meio do endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento , no item e-SIC. Mais informações junto à Ouvidoria Municipal, que fica no prédio do Facilita (Av. Castro Fafe, nº 295, Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia