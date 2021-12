Audiência Pública Mista tratará sobre empreendimento habitacional na Av. Santana

Nesta quinta-feira, 9 de dezembro, haverá Audiência Pública Mista em Atibaia para tratar sobre o projeto de construção de um empreendimento habitacional multifamiliar na Av. Santana. O encontro entre a população e o Poder Público às 18h será feito de forma presencial, no Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro, e também on-line, por meio no canal oficial da Prefeitura no YouTube (youtube.com/prefeituradaestanciadeatibaia).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Observando a segurança sanitária dos participantes, o passaporte sanitário com as duas doses da vacina contra a Covid-19 será exigido para a participação presencial.

O objetivo da reunião é dar oportunidade aos empreendedores de apresentar o projeto e de demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ e à população para registrarem seus pleitos, sugestões e opiniões.

Os munícipes que tiverem interesse em fazer perguntas durante a reunião devem se inscrever previamente, até o início da audiência, por meio da plataforma digital “Atibaia Sem Papel”, pelo site www.atibaia.1doc.com.br/atendimento, ou pelo aplicativo 1Doc (Android) e 1DocAtibaiaiOS (iOS). Os interessados devem selecionar o item Ouvidoria, assunto “Inscrição como Orador para Audiência Pública – 09.12.2021”.

Para mais informações, entre em contato com a Ouvidoria Municipal, que fica no prédio do Facilita (Av. Castro Fafe, 295 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia