Balneário recebe encontro mensal do Clube do Fusca neste domingo (13)

O Clube do Fusca, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, promove no dia 13 de fevereiro mais um encontro mensal, que reúne amantes do veículo, aliado a muita diversão e solidariedade!

A ação acontece das 8h às 13h, no Balneário, e a entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade que, por sua vez, encaminhará os mesmos para instituições do município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A proposta é oferecer uma opção de entretenimento para as famílias, chamando atenção de pessoas de todas as idades e, é claro, seguindo normas de segurança e higiene, em decorrência da pandemia de Covid-19.

O evento é ideal para toda família, uma vez que o local conta com opções de lazer e entretenimento, com teleférico e pedalinho.

Durante o encontro serão expostos os Fuscas dos integrantes do Clube de Atibaia, bem como de outras cidades, mantendo viva a história do Fusca e de carros antigos. Desde 2010, a entidade é considerada de Utilidade Pública do município.

Serviço

Encontro Mensal do Clube do Fusca

Data: 13/02/2022

Horário: 8h às 13h

Local: Balneário (atrás do Lago do Major)

Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia