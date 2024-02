Carnaval na Praça da Matriz contagia milhares de foliões em Atibaia

Como já era esperado, a primeira tarde do Carnaval na Praça da Matriz foi um sucesso. Milhares de foliões lotaram a praça no último sábado (10), para curtir em família e ao som das marchinhas com Altemar Dutra Jr. comandando a festa. O tradicionais desfile dos bonecões também fizeram a alegria de quem estava presente. A festa segue até a terça-feira, sempre das 14h às 19h.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL ATIBAIA 2024:

9 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. São João, 613, Centro

Horário: das 14h às 18h

Samba Aroeira e abertura com a bateria do Bloco 60+

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro – em frente ao Cemitério São João Batista

Horário: das 19h à 1h

19h – Abertura com som mecânico

20h – Passagem de Som Banda Vexame

21h – Show com Miih Gallucci

22h – Show Banda Vexame

1h – Encerramento

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

Todos os dias:

14h – Fechamento da Praça e som mecânico

15h – Show Altemar Dutra Jr.

16h – Saída dos Bonecões acompanhados pela Banda Vexame

17h – Retorno dos Bonecões

19h – Encerramento

10/02: 16h30 – Desfile da Bateria do “Bloco 60+”

11/02: Concurso de Fantasias Infantis – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

13/02: Concurso de Blocos Carnavalescos – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h até 0h

11/02:

19h – Início do evento

20h – Desfile do Bloco do Afoxé – Filhos da Mãe Odé

20h30 – Apresentação da Corte do Carnaval

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Independência

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

12/02:

19h – Início do evento

20h – Apresentação da Corte do Carnaval

20h30 – Desfile do Bloco Fúria Corinthiana

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Mocidade da Vila

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia