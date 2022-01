Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Esta semana será marcada pelo clima típico de verão na Região Sudeste do Brasil, o que inclui o estado de São Paulo. Os próximos dias serão de sol, calor e pancadas de chuva ao fim do dia, com risco de temporais.

Algumas nuvens vão passar ao longo da semana sobre o estado, mas o sol vai predominar. As pancadas de chuva tendem a se concentrar entre as tardes e noites. Serão pancadas isoladas, mas que podem vir com moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Alguns temporais isolados podem acontecer neste início de semana. Mesmo não havendo condições para acumulados expressivos, recomenda-se que os municípios continuem mantendo atenção às áreas mais vulneráveis, pois ainda há risco para transtornos.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (17), o sol predomina pela manhã. O ar quente e úmido provoca aumento de nebulosidade e, à tarde, são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A terça-feira (18) também começa com sol. As nuvens aumentam ainda pela manhã e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A quarta-feira (19) deve ser de predomínio de sol e temperatura em elevação. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (20) o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A previsão para a sexta-feira (21) é de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather