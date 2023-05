Confira a previsão do tempo para o fim de semana de Dia das Mães em Atibaia

Depois de registrar um começo de maio mais quente, a passagem de uma frente fria derrubou a temperatura nesta sexta-feira (12). Além do ar frio de origem polar trazido pela frente fria, o vento constante e moderado vai aumentar a sensação térmica de frio.

No fim de semana, o ar frio de origem polar ainda estará presente por todo o estado de São Paulo e a previsão é de que as madrugadas fiquem mais frias. A madrugada do domingo (14), quando será comemorado o Dia das Mães, poderá ser a mais fria deste ano até agora.

No entanto, a entrada de umidade marítima deve enfraquecer, e a presença do sol aquece um pouco o ar durante a tarde.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (12), uma massa de ar polar atua sobre a região, derrubando as temperaturas. O sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 20º e mínima de 11º.

No sábado (13) o sol predomina e não há expectativa de chuva, mas as temperaturas seguem baixas. Máxima de 21º e mínima de 12º.

O domingo (14) de Dia das Mães será ensolarado. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 23º e mínima de 11º.

A segunda-feira (15) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura segue baixa. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Para a terça-feira (14), a previsão é de predomínio de sol. A temperatura sobe um pouco. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather