Covid-19: 31 novos casos e nenhuma morte confirmada nesta quinta-feira (15) em Atibaia

Atibaia registrou 31 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte confirmada nesta quinta-feira, dia 15 de julho. Há 3 dias seguidos sem registrar óbitos pela doença, a cidade totaliza 10.198 casos e permanece com 302 mortes confirmadas desde o início da pandemia. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mais um óbito suspeito está sendo investigado: o de uma mulher de 60 anos, sem doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia no último dia 10. Atualmente, 7 óbitos suspeitos e 139 exames estão em análise.

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 15 de julho:

Notificações: 19.492

Descartados: 9.155

Confirmados: 10.198

Recuperados: 8.723

Em investigação: 139

Óbitos confirmados: 302

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 45%

Hospital Novo Atibaia – 47%

Hospital Albert Sabin – 45% Hospital Novo Atibaia – 47% UTI:

Hospital Albert Sabin – 38%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 29%

Santa Casa de Atibaia – 29% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 93%

Santa Casa de Bragança Paulista: 93% UTI:

HUSF: 82%

Santa Casa de Bragança Paulista: 95%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

10168º: Feminino, 42 anos – Recuperado;

10169º: Masculino, 49 anos – Recuperado;

10170º: Masculino, 27 anos – Recuperado;

10171º: Feminino, 33 anos – Recuperado;

10172º: Feminino, 28 anos – Recuperado;

10173º: Masculino, 36 anos – Recuperado;

10174º: Feminino, 48 anos – Vista Recuperado;

10175º: Feminino, 21 anos – Recuperado;

10176º: Feminino, 19 anos – Recuperado;

10177º: Feminino, 27 anos – Recuperado;

10178º: Feminino, 54 anos – Recuperado;

10179º: Feminino, 16 anos – Vista Recuperado;

10180º: Feminino, 82 anos – Recuperado;

10181º: Feminino, 41 anos – Recuperado;

10182º: Masculino, 41 anos – Recuperado;

10183º: Feminino, 35 anos – Recuperado;

10184º: Masculino, 58 anos – Recuperado;

10185º: Feminino, 17 anos – Em Isolamento Social;

10186º: Masculino, 71 anos – Recuperado;

10187º: Masculino, 39 anos – Em Isolamento Social;

10188º: Masculino, 66 anos – Em Isolamento Social;

10189º: Masculino, 25 anos – Recuperado;

10190º: Masculino, 56 anos – Em Isolamento Social;

10191º: Feminino, 51 anos – Em Isolamento Social;

10192º: Feminino, 26 anos – Recuperado;

10193º: Masculino, 58 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

10194º: Feminino, 31 anos – Recuperado;

10195º: Masculino, 26 anos – Recuperado;

10196º: Masculino, 61 anos – Recuperado;

10197º: Feminino, 39 anos – Recuperado;

10198º: Feminino, 34 anos – Recuperado.

