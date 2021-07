Covid-19: Atibaia registra mais um óbito e 36 novos casos

Mais um óbito e 36 novos casos de Covid-19 foram registrados em Atibaia, de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira, 29 de julho. Desde o início da pandemia, o município soma 312 mortes e 10.632 casos confirmados da doença. O 312º óbito confirmado é de um homem de 62 anos, com doença de base, que faleceu no domicílio em 29 de julho.

(Imagem Ilustrativa: PIRO4D / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 29 de julho:

Notificações: 20.599

Descartados: 9.816

Confirmados: 10.632

Recuperados: 9.070

Em investigação: 151

Óbitos confirmados: 312

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 38%

Hospital Novo Atibaia – 29%

Hospital Albert Sabin – 38% Hospital Novo Atibaia – 29% UTI:

Hospital Albert Sabin – 36%

Hospital Novo Atibaia – 30%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Santa Casa de Atibaia – 23% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0 (zero)

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 90%

Santa Casa de Bragança Paulista: 90% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 1

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

10597º: Homem, 25 anos – Assintomático;

10598º: Mulher, 58 anos – Sintomas Leves;

10599º: Homem, 58 anos – Em Isolamento Social;

10600º: Homem, 15 anos – Sintomas Leves;

10601º: Homem, 62 anos – Em Isolamento Social;

10602º: Homem, 54 anos – Sintomas Leves;

10603º: Homem, 42 anos – Assintomático;

10604º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

10605º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

10606º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

10607º: Mulher, 52 anos – Assintomática;

10608º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

10609º: Mulher, 34 anos – Assintomática;

10610º: Mulher, 39 anos – Assintomática;

10611º: Mulher, 66 anos – Sintomas Leves;

10612º: Mulher, 46 anos – Sintomas Leves;

10613º: Homem, 28 anos – Sintomas Leves;

10614º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

10615º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

10616º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

10617º: Mulher, 61 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

10618º: Homem, 73 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10619º: Homem, 62 anos – Óbito;

10620º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

10621º: Homem, 58 anos – Em Isolamento Social;

10622º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

10623º: Homem, 49 anos – Recuperado;

10624º: Homem, 25 anos – Recuperado;

10625º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

10626º: Homem, 33 anos – Recuperado;

10627º: Mulher, 58 anos – Recuperada;

10628º: Homem, 33 anos – Recuperado;

10629º: Homem, 43 anos – Recuperado;

10630º: Mulher, 80 anos – Em Isolamento Social;

10631º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

10632º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia