Curso gratuito de Empreendedorismo para pessoas com mais de 50 anos abre inscrições

O Rotary Club de Atibaia e a Casa da Amizade de Atibaia em parceria com a Associação Brasileira de Empreendedorismo Sênior (ABSENIOR) estão lançando o Curso de Empreendedorismo Sênior. Esse programa especial traz estratégias eficazes e mais seguras para empreender comercial ou socialmente após os 50 anos ou mais, demonstrando a importância do que chamamos “Tsunami Prateado”.

O projeto chega ao público apoiado pela campanha, com o slogan “Sempre é tempo… de atingir nossos objetivos!”.

Ao anunciar a abertura de inscrições para os interessados em obter os conhecimentos, Rotary Club de Atibaia, Casa da Amizade e ABESENIOR oferecerão orientações que permitirão a pessoas com mais de 50 anos, aposentados ou não, analisarem e decidirem no que poderão empreender, individual ou empresarialmente, no futuro. Vale lembrar que as vagas são limitadas às 30 (trinta) primeiras inscrições.

“O Curso de Empreendedorismo Sênior, desenvolvido pela ABSENIOR” tem a realização Rotary Club Atibaia com o apoio de diversas entidades, explica Vinicius Ferreira, presidente do Rotary, “visa atender pessoas na faixa etária acima dos 50 anos que buscam, empreender iniciando um negócio, promovendo assim um conhecimento relevante para a geração de melhores resultados”.

Ao lembrar que o número de mulheres, donas de negócios no Brasil, chegou a 10,3 milhões, segundo a pesquisa Empreendedorismo Feminino 2022, realizada pelo Sebrae com dados do IBGE, Cristiana Corrêa dos Santos, presidente da Casa da Amizade, destacou que “todos nós temos que descobrir o que fazer com tanta vida e mais ainda, como fazer dela, uma vida bem vivida. Tomar coragem para abrir o próprio negócio e empreender após a aposentadoria não é nada fácil, mas aliar a sua experiência com as novas tecnologias pode ser uma receita de sucesso. Para isso, é preciso se preparar e se capacitar”.

Segundo Dr. Jô Furlan, medico, nutrólogo, neurocientista, escritor, empresário, com mais de 30 anos de experiência profissional em saúde e educação e no mundo dos negócios, tendo ministrado cursos e programas de treinamento em 3 continentes (América, Europa e África). Com 10 livros publicados, é fundador e presidente da ABSENIOR, e comenta que “a transmissão de conhecimentos em neurociência no comportamento humano, apresentados durante as aulas, permitirão despertar interesse na concretização de objetivos pessoais, no campo profissional ou social, àqueles que atingiram ou superaram 50 anos, com ênfase na longevidade produtiva.

Paulo Sérgio de Souza, empreendedor sênior bem-sucedido, executivo do setor elétrico aposentado, rotariano, mentor sênior, professor, fundador e Diretor Executivo da ABSENIOR, explica que “entender as características pertinentes, a importância de um planejamento estratégico especifico para a faixa etária em questão. Para tanto, há ainda vantagens e desvantagens, novos desafios como a disposição em aprender e utilizar novas tecnologias, buscar parcerias, equilibrar tempo e recursos financeiros, fará uma grande diferença podendo determinar o êxito ou o fracasso da empreitada.

Informações e inscrições para a primeira turma do curso, totalmente gratuito, estão abertas pelo telefone (11) 97565-3909. As aulas serão disponibilizadas na sede do Rotary, à alameda Lucas Nogueira Garcez, 2079, Vila Giglio, das 18h30 às 22h00, nos dias 8, 9 e 15 de abril próximos. Ao final, os participantes receberão certificados de conclusão, além de informações sobre mentoria.

50 anos ou mais

Chamado no passado de país do futuro, o Brasil, cujo crescimento se apoiava nos jovens, tem apresentado ao longo dos últimos anos um aumento considerável da longevidade com envelhecimento de sua população.

Atualmente são mais de 55 milhões de pessoas (27% da população brasileira) com mais de 50 anos e mais de 31 milhões de pessoas com mais de 60 anos, em sua grande maioria, com saúde relativamente boa e capazes de trilhar novos caminhos, construindo e vivendo assim novas histórias nas próximas décadas.

Estudos realizados na Harvard Business School, publicado em 2019, analisou dados de produtividade de mais de 400.000 profissionais em 2.000 empresas nos Estados Unidos. O resultado revelou que profissionais com mais de 50 anos eram, em média, 20% mais produtivos do que os que têm menos de 30 anos. E destacou ainda que a experiência propicia mais assertividade nas tomadas de decisão e que, como mais velhos, também possuem habilidades sociais mais desenvolvidas e maior controle emocional.

Outra pesquisa, desenvolvida pela escola de negócios FIA Fundação Instituto de Administração com mais de 200 mil funcionários de 293 empresas, apontou que os funcionários com mais de 50 anos formam o grupo mais estável, fiel e satisfeito com seu trabalho.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotary Club de Atibaia