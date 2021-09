Curso on-line e gratuito de empreendedorismo para mulheres está com inscrições abertas em Atibaia

Depois do sucesso de um programa de capacitação que visa fortalecer o empreendedorismo feminino, a Prefeitura de Atibaia está promovendo, em parceria com o Sebrae, mais um curso voltado a mulheres que pretendem empreender ou já são empreendedoras. O evento é gratuito e ocorre de forma virtual, de 21 a 23 de setembro, sempre no período das 18h30 às 20h30. As inscrições estão abertas: https://bit.ly/SebraeDelasAtibaia .

Durante o curso, que faz parte do programa Sebrae Delas, haverá discussões envolvendo os tópicos Inteligência Emocional, Domine suas Finanças e uma palestra com o tema “Mulher – Como equilibrar seus múltiplos papéis”, ministrada pela convidada Dariane Gatto. Quem concluir a capacitação e tiver o certificado (mínimo de 75% de presença) terá direito a uma mentoria individual, para trabalhar os temas abordados.

(Imagem Ilustrativa de Karolina Grabowska por Pixabay)

Outro curso sobre empreendedorismo feminino realizado em agosto, também on-line, contou com a participação de cerca de 120 mulheres de Atibaia, e recebeu elogios. “Estou passando dificuldades com minha empresa, como muitas outras pessoas. Empreender é um grande desafio, ainda mais na pandemia. Mas o curso foi uma injeção de ânimo, uma rica experiência. Foi de enorme relevância estar com mulheres, de todas as idades, que acumulam papéis, pois além de conhecimento, agregou valores”, disse Marcela Marques Cristiano, uma das participantes do evento.

De acordo com a diretora do Departamento da Mulher de Atibaia, Thais de Cássia, o curso é interativo e auxilia no desenvolvimento do empreendedorismo feminino no município. “Apesar de ser a distância, ele não nos permite ficar distantes, é possível participar fazendo perguntas, além de contar com slides bem elaborados, conteúdo relevante, palestrantes renomados e com linguagem acessível. Cada dia um tema diferente e todos relevantes. Também é possível trocar experiência com as participantes, que são as nossas mulheres de Atibaia. É um curso muito válido!”

O Sebrae Delas é um programa que busca fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras. Faz parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), assinado pela Prefeitura de Atibaia no começo de abril, a fim de potencializar os trabalhos já existentes e avançar em novos projetos de capacitação e promoção do desenvolvimento econômico, abrangendo uma ampla gama de setores na cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia