Defesa Civil faz alerta para onda de calor até quarta-feira (20)

A Defesa Civil de Atibaia fez um alerta sobre uma onda de calor na região até a próxima quarta-feira, dia 20 de dezembro, devido a uma massa de ar quente que elevará as temperaturas, resultando em momentos de calor intenso em todo o Estado de São Paulo.

As recomendações da Defesa Civil são de que moradores fiquem atentos especialmente a idosos, crianças, doentes crônicos e grávidas, que tendem a ficar desidratados mais rapidamente; e procurem não passar muitas horas sem se alimentar, mesmo se sentir menos fome, mantendo uma alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves.

É importante também manter a hidratação; prefira ambientes arejados e evite aglomerações; proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar; use soro fisiológico nos olhos e narinas; não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol, das 11h às 17h; e evite a exposição excessiva ao sol, pois pode causar mal-estar e insolação.

