Depois de quatro dias de sumiço, funcionários de restaurante são encontrados em Atibaia

Depois de quatro dias desaparecidos, seis funcionários de um restaurante de comida japonesa foram encontrados nesta segunda-feira (29) em Atibaia (SP). O caso é investigado pela Polícia Civil e gerou mobilização na cidade.

Ismael Barbosa, Deivid José da Silva, José Lieberth José Leonardo de Oliveira da Fonseca (Geninho), Josenildo Arruda Gomes e Wezily Felix da Silva voltaram no início da tarde desta segunda para o alojamento onde moram. Todos estão bem e sem ferimentos.

Sede da Polícia Civil em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Em depoimento à Polícia Civil, todos apresentaram a mesma versão, de que estavam bebendo na conveniência de um posto na noite de quinta-feira (25) quando foram convidados a uma festa em uma chácara. Eles aceitaram, mas disseram que no local não havia sinal de celular e que não tinham como ir embora.

No entanto, a versão não convenceu a Polícia Civil, que investiga a hipótese de que o grupo tenha sido vítima de um sequestro.

Os jovens desaparecidos têm entre 17 e 25 anos e vieram do nordeste há cerca de seis meses para trabalhar na cidade. Quatro jovens são do Rio Grande do Norte, um da Paraíba e um de Pernambuco.

Sumiço

O grupo havia sido visto pela última vez na quinta-feira (25). Eles saíram do trabalho e foram se divertir em uma conveniência. Depois disso, não haviam sido mais vistos.

Sem notícias dos jovens, as famílias fizeram boletins de ocorrência relatando o desaparecimento. Parentes dos jovens e o proprietário do restaurante onde eles trabalham foram ouvidos pela polícia.

No fim de semana, os policiais fizeram buscas em possíveis locais em que os jovens pudessem estar, mas nenhum deles foi localizado.

Fonte: G1.globo.com