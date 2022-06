Domingo no Parque contará com oficinas circenses no Edmundo Zanoni em junho

A partir do próximo domingo (5) a ação promovida pela Prefeitura de Atibaia “Domingo no Parque” contará com oficinas circenses, no Parque Municipal Edmundo Zanoni, às 14h. Nestas oficinas, que acontecerão em todos os domingos de junho (dias 5, 12, 19 e 26), as crianças e suas famílias poderão experimentar algumas das diversas modalidades circenses como acrobacias, pirâmides humanas e palhaçaria. A ideia é exercitar a mente e o corpo de forma divertida.

Parque Municipal Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As práticas circenses podem ser atividades que nos incentivam a conhecer as diferentes maneiras de mover nossos corpos de forma consciente, além de ser muito divertido para pessoas de todas as idades. É importante vestir roupas leves e que permitem o movimento. Vale ressaltar que é recomendável o uso de máscaras e álcool em gel 70%, evitando a contaminação por Covid-19.

As atividades serão coordenadas por Letícia Trovijo, artista circense que integrou o projeto Primeiro Ato, do Instituto Entrando Em Cena, em 2014 e 2015. Em 2016, ela fez parte do curso pré-profissionalizante de Artes Circenses no Galpão do Circo em São Paulo e, desde então, esteve em múltiplos cursos livres e formações relacionadas ao circo e à dança contemporânea.

O “Domingo no Parque”, que começou em março, consiste em apresentações e atividades culturais para aguçar o interesse e a atividade das crianças, além de promover a sensibilização artística, proporcionar benefícios para a concentração e gerar proximidade da comunidade com as diversas formas de expressões culturais. O objetivo do projeto é levar as atividades para um local onde o público já está presente, tornando a ação mais acessível.

