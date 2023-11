Enfermeiros e técnicos do Hospital Novo Atibaia entram em greve por reajuste salarial

Cerca de 80 enfermeiros e técnicos de enfermagem do hospital particular ‘Novo Atibaia’, que fica na cidade da região bragantina, entraram em greve na noite desta segunda-feira (27), segundo o Sindicato da Saúde de Campinas, que representa os profissionais de Atibaia.

Segundo o sindicato, a paralisação seguiu nesta terça-feira (28) e é para reivindicar reajuste salarial para os trabalhadores, melhores condições de trabalho e também para solicitar o pagamento do piso da categoria.

Hospital Novo Atibaia (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O Hospital Novo Atibaia faz parte da Rede D’Or. A estimativa é que o local tenha cerca de 1 mil trabalhadores, afirma o sindicato da categoria.

De acordo com o diretor jurídico do Sindicato da Saúde de Campinas, os sindicalistas estão em contato com a Rede D’Or, para negociar as reivindicações, mas ainda não houve um acordo.

Por meio de nota, o Hospital Novo Atibaia informou que “segue rigorosamente a legislação vigente ao manter o diálogo aberto com os representantes dos trabalhadores e que, inclusive, já apresentou proposta à categoria, como um sinal de respeito às boas práticas definidas pelas normas trabalhistas”

Ainda segundo o hospital, a empresa “acredita na continuação da rodada de negociação entre as partes, para que haja um desfecho favorável a ambos”.

O hospital disse que ainda está levantando a quantidade de trabalhadores que aderiram à greve. Apesar da paralisação, a unidade alega que não houve impacto nos atendimentos médicos.

Fonte: G1.globo.com