Secretaria de Saúde avança com projeto de Banco de Leite em Atibaia

Atibaia terá um Banco de Leite Humano (BLH) que promete ser referência para a região, em uma importante iniciativa no município que visa ampliar o aleitamento materno, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que está realizando neste mês ações de incentivo ao aleitamento para proteção e nutrição dos bebês – seguindo a proposta do Agosto Dourado.

A Secretaria de Saúde iniciou um mapeamento das unidades de saúde de Atibaia para recolher informações e dados sobre o aleitamento materno, como estratégia de estruturação e com intuito de desenvolver a capacitação dos profissionais. Ao mesmo tempo, uma estrutura física está sendo montada para abrigar o futuro Banco de Leite, em uma área de 600 metros quadrados, na região central da cidade, o que deverá favorecer o acesso às mães com dificuldade na amamentação. Os equipamentos serão doados por unidades do Rotary Club de Atibaia e da região.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Banco de Leite de Atibaia, com previsão de funcionamento para o começo do ano que vem, deverá favorecer um total de 11 municípios, sendo essencial para a região. De acordo com a Dra. Lucila Hashimoto, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e idealizadora do projeto do Banco de Leite em Atibaia, a função dele será de fornecer leite materno pasteurizado doado para recém-nascidos, geralmente prematuros, em unidade de terapia intensiva, que não conseguiram mamar no seio materno. “O trabalho do banco também deverá ser de orientar a mãe ainda gestante nos cuidados do seio para amamentação; oferecer apoio e orientação para a mãe em início de lactação que estejam com dificuldades, além de estimular a amamentação exclusiva até o 6 meses”, afirmou ela.

O Banco de Leite Humano é responsável pela promoção do aleitamento materno e execução das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto (o colostro), leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição sob prescrição do médico ou nutricionista. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Um banco de leite aqui é em Atibaia é de fundamental importância. O aleitamento materno é muito importante para a saúde da criança, para sua imunidade, para economia dos pais, só há benefícios no aleitamento materno”, afirmou a Dra. Helena Magnabosco, pediatra da UBS Portão. “Aqui no bairro do Portão a gente incentiva muito as mães a amamentarem, e com um bom resultado, as mães colaboram muito, conseguem amamentar por bastante tempo. Esse banco de leite vai colaborar com tudo isso”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia