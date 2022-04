Palestra gratuita sobre autismo será realizada na segunda-feira (4) em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e a Casa de David promoverão, na segunda-feira (4), a palestra “Inovações Tecnológicas no Tratamento do Autista”, ministrada pelo neurocientista Helio Borin. O evento acontece no auditório da Secretaria de Educação, a partir das 14h, e a entrada é gratuita.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O palestrante Helio Borin é psicanalista e neurocientista pela UFMG, pesquisador e militante nessa causa, participa da Diretoria Executiva da Casa de David e vai compartilhar pesquisas recentes para o desenvolvimento do tratamento.

Estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o mês de abril é marcado pela cor azul como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O autismo é um transtorno de desenvolvimento que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), atinge uma em cada 160 crianças no mundo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas. O diagnóstico ocorre geralmente entre os 2 anos e meio a 3 anos e, apesar de não existir cura para a condição, há inúmeras pesquisas e diversos tipos de tratamentos para proporcionar qualidade de vida e acolhimento às pessoas com TEA e suas famílias.

Em Atibaia, a Prefeitura criou um cadastro para mapeamento das pessoas com deficiência e com Transtorno Espectro Autista, com o objetivo de auxiliar ainda mais a vida das pessoas e melhorar projetos já existentes como forma de garantir direitos, dignidade, respeito e acessibilidade.

SERVIÇO

Palestra: “Inovações Tecnológicas no Tratamento do Autista”

Data: 4 de abril

Horário: 14h

Local: Auditório da Secretaria de Educação – Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia