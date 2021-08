Etec de Atibaia divulga novos editais de Processos Seletivos

A Escola Técnica Estadual Professor Carmine Biagio Tundisi (Etec), na cidade de Atibaia, anuncia a realização de 11 Processos Seletivos, destinados à contratação temporária de professores de ensino médio – técnico, por meio de cadastro reserva.

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia

Confira a seguir as oportunidades disponíveis entre as seguintes áreas, conforme os respectivos editais:

Edital Nº 147/19/2021: Assistência à Saúde da Mulher e da Criança II (Enfermagem);

Edital Nº 147/20/2021: Inglês Instrumental (Recursos Humanos);

Edital Nº 147/21/2021: Processos Logísticos Empresariais (Administração);

Edital Nº 147/22/2021: Legislação Empresarial (Administração);

Edital Nº 147/23/2021: Design Digital (Desenvolvimento de Sistemas);

Edital Nº 147/24/2021: Análise e Projeto de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas);

Edital Nº 147/25/2021: Banco de Dados II (Desenvolvimento de Sistemas);

Edital Nº 147/26/2021: Física (Desenvolvimento de Sistemas);

Edital Nº 147/27/2021: Administração Financeira (Marketing);

Edital Nº 147/28/2021: Inglês Instrumental (Administração);

Edital Nº 147/29/2021: Processos Logísticos Empresariais (Administração).

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua idade mínima de 18 anos, além de escolaridade em nível superior de licenciatura, com habilitação equivalente a área do cargo pleiteado. O professor admitido, será remunerado no valor de R$ 18,35, correspondente a cada hora-aula ministrada.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar em um dos Processos Seletivos, podem se inscrever no período de 9 a 23 de agosto de 2021, por meio do site do Centro Paula Souza.

Como análise dos concorrentes serão realizadas duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira é um exame de memorial circunstanciado (prova de títulos), com atribuição de pontos aos títulos e experiências. Enquanto a segunda fase será uma prova de métodos pedagógicos, que consiste em prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas.

Prazo de vigência

O prazo de validade destes Processos Seletivos é de um ano, a contar da data de divulgação do resultado final, com possibilidade de serem prorrogados, por igual período, a critério do órgão responsável.

Fonte: PCI Concursos