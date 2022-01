GGI de Atibaia realiza operações contra tráfico de drogas e bailes funk irregulares

O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança – GGI desencadeou mais uma fase da Operação “Sossego” para combater o tráfico de entorpecentes e coibir a realização de bailes funk ocorridos irregularmente nas ruas de Atibaia. As ações foram realizadas entre 27 de dezembro e 3 de janeiro.

O trabalho preventivo teve a participação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil e do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Atibaia, o GGI está mapeando os locais de realização de ‘bailes funk’, pancadões. Dentro desse contexto, a ação das forças de segurança é ocupar o espaço antes que o Baile Funk se instale no local. Ou seja, o espírito da operação é preventivo, tentando evitar que o baile ocorra pela presença policial. O GGI também atua no combate ao tráfico de drogas e de outras práticas ilícitas.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Foram realizados pontos de bloqueio e patrulhamento preventivo nas áreas mapeadas. Durante os dias de operação, pessoas foram detidas por tráfico de drogas e grandes quantidades de entorpecentes foram apreendidas. Procurados pela justiça também foram capturados.

As equipes fiscalizaram e recolheram veículos que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com a Lei Complementar nº 808/19, Lei do Silêncio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia