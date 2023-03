Grupo Masculinidades tem espaço de escuta e acolhimento para homens de Atibaia

Como é o seu lado masculino? Ou como você se comporta como homem? Buscando compreender e ajudar os homens do município com suas emoções, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, em parceria com a OSC Mater Dei, criou o Grupo Masculinidades, que, gratuitamente, promove conversas e reflexões sobre o comportamento masculino, auxiliando homens em relações mais amorosas e construtivas com familiares, amigos e toda sociedade.

O projeto disponibiliza acolhimento e escuta, além de realizar a troca de experiências e aprendizados promovendo diálogos sobre sexualidade, posicionamentos em relações familiares, uso de álcool e drogas, bem como violências vivenciadas. O grupo promove também o quiz “Que cara sou eu?”, que oferece autoconhecimento para o participante de acordo com suas respostas, por meio do link bit.ly/MasculinidadesQuiz

Os encontros do grupo são mediados por psicólogos e para participar basta se inscrever pelo link bit.ly/GrupoMasculinidadesAtibaia e comparecer no dia e local marcados. Eles acontecem todas as sextas-feiras, das 17h30 às 19h30, na Praça Papa João Paulo II, nº 65, no Atibaia Jardim.

A Mater Dei é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia e que, atualmente, conta com uma parceria junto à Prefeitura/SADS, viabilizada após chamamento público, para prestação de serviços no município. A entidade trabalha desde 2000 em prol da transformação da sociedade, bem como no atendimento de mulheres e jovens, na garantia de direitos e na inserção social e profissional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia