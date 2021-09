Homem é preso com 11 tijolos de maconha e mais de mil porções de cocaína em Atibaia

Um homem foi preso com 11 tijolos de maconha e mais de mil porções de cocaína na noite da última quinta-feira (23) em Atibaia. Ele tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi perseguido e preso.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática fazia um patrulhamento de rotina na Rua Professor Pedro Vasconcelos, no bairro Alvinópolis, por volta das 22h quando encontrou um homem em atitude suspeita.

O homem pode ter pena de três a quinze anos de prisão (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Ao perceber que seria abordado, o suspeito jogou uma mochila no chão e fugiu correndo. Apesar disso, os policiais perseguiram e conseguiram parar o homem.

Na mochila foram encontrados 11 tijolos de maconha e 1.023 pinos de cocaína, além de um celular e dinheiro. Ao todo, foram apreendidos 3,8 quilos de drogas com o homem.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia, junto com as drogas. Ele deve responder por tráfico de drogas, crime com pena de três a quinze anos de prisão.

Fonte: G1.globo.com