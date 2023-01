Homem é preso com armas e drogas enterradas em Atibaia

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (17) após agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) encontrarem armas e grande quantidade de drogas enterradas em um terreno de sua responsabilidade, no bairro Catetuba, em Atibaia (SP). A ação contou com a ajuda de um cão farejador.

(Foto: Guarda Civil de Atibaia)

O caso aconteceu durante o cumprimento de um mandado de investigação de um roubo ocorrido em Campinas. A Polícia Civil pediu o apoio da GCM de Atibaia, pois suspeitava que uma casa armazenava as armas utilizadas no roubo.

Ao chegarem no local não encontraram as armas envolvidas no crime, mas outras três que eram usadas para o tráfico de drogas.

Com a ajuda de um cão farejador, os policiais ainda localizaram outras duas armas e porções de maconha, crack e cocaína que estavam enterradas em um terreno próximo à residência.

O homem não tinha envolvimento com o roubo de Campinas, mas tinha relação com o tráfico na região e foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: G1.globo.com