Um homem foi preso na tarde do último sábado (10), após ser flagrado com mais de 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Atibaia (SP). Segundo a Guarda Civil Municipal, ele ainda tentou subornar os guardas para não ser preso.

Homem é preso por contrabando de mais de 10 mil maços de cigarros em Atibaia (Foto: Divulgação / GCM)

De acordo com a GCM, o flagrante aconteceu por volta das 14h, na Estrada Hisaichi Takebayashi, no bairro Usina. No local, uma equipe fazia patrulhamento de rotina e, durante uma abordagem, um motorista demonstrou grande nervosismo na presença dos guardas.

As equipes decidiram fazer uma vistoria no veículo e encontraram diversas caixas contendo 10 mil maços de cigarros, sendo essa carga avaliada em cerca de R$ 80 mil.

Aos guardas, o homem confessou que estava recebendo R$ 300 para transportar a carga ilegal de São Paulo até a cidade de Jarinu.

Ainda segundo a GCM, foi dada voz de prisão em flagrante por contrabando, momento em que o homem tentou subornar a equipe, oferecendo a quantia de R$ 3 mil para que fosse liberado.

O homem foi preso e levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como contrabando e tentativa de corrupção.

Fonte: G1.globo.com