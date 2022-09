Um homem morreu atropelado por um carro na manhã do último sábado (10), na rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h20, no km 41 da rodovia, na pista sentido sul.

Homem morre atropelado por carro na Fernão Dias em Atibaia (Foto: Divulgação/ PRF)

Segundo a PRF, o motorista do carro relatou que estava seguindo pela via, quando o pedestre apareceu na pista de rolamento. Ele tentou desviar e jogou o caro para a esquerda, mas o retrovisor do carro acabou atingido o pedestre.

Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano. O resgate chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A via foi parcialmente interditada para atendimento da ocorrência, mas por volta das 9h já havia sido liberada, com o trânsito fluindo normalmente.

Fonte: G1.globo.com