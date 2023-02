Inscrições estão abertas em Atibaia para formação de Promotoras Legais Populares

Estão abertas em Atibaia as inscrições para o curso de formação, gratuito e com certificação, das Promotoras Legais Populares (PLPs), grupo organizado de mulheres com o objetivo de divulgar informações, orientar e capacitar mulheres sobre seus amplos direitos, transformando-as em lideranças comunitárias aptas a repassar o conhecimento na busca da diminuição da desigualdade de gênero, social e racial.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O núcleo PLPs “Carolina Maria de Jesus” de Atibaia está com as inscrições abertas até o dia 5 de março para o curso de formação, destinado a mulheres que se declaram socialmente mulheres (transgêneras ou cisgêneras), de qualquer cor/etnia, de qualquer crença ou sem crença alguma. As inscrições são realizadas pelo link bit.ly/inscPLPs . O período de formação é de março a outubro, todas as terças-feiras, das 18h30 às 21h30, na Rua Padre Feliciano Grande em frente ao nº 352 – Alvinópolis.

Para frequentar o curso não é necessário ser alfabetizada ou qualquer outro grau de escolaridade. Poderá participar quem estiver devidamente vacinada contra a Covid-19 e receberá o certificado quem obtiver 75% de presença até o final do curso.

As Promotoras Legais Populares são um movimento social criado e articulado desde 1994 por entidades e coletivos a partir da educação popular feminista em direitos, com centralidade de gênero, raça/etnia e classe social. As PLPs atuam na perspectiva da ampliação das condições de acesso à justiça, exercendo o papel de ponte entre as pessoas e o Estado, entre os sujeitos de direitos e os serviços públicos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia