Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mais uma morte por Covid-19 foi confirmada em Atibaia nesta terça-feira, dia 14 de dezembro. Uma mulher de 74 anos, com doença de base, foi o 335º óbito em decorrência da doença registrado na cidade. A idosa foi internada na UTI da Santa Casa de Bragança de Paulista no dia 24 de novembro e faleceu no domingo (12). O boletim também registrou cinco novos casos, todos de pacientes já recuperados.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 14 de dezembro:

Notificações: 26.600

Descartados: 13.822

Confirmados: 12.643

Recuperados: 11.033

Em investigação: 135

Óbitos confirmados: 335

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 22%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 22% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 5%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 16%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 0 (zero)

Santa Casa de Socorro: 14%

Relação de novos casos confirmados:

12639º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

12640º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

12641º: Mulher. 32 anos – Recuperado;

12642º: Mulher. 33 anos – Recuperado;

12643º: Mulher, 33 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia