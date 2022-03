Mês da Mulher terá programação variada em Atibaia

Atibaia terá um mês inteiro dedicado ao público feminino em março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A Prefeitura de Atibaia preparou uma programação especial que valoriza e enaltece as mulheres, incluindo palestras, cuidado com a saúde, tributos, campanhas educativas, apresentações artísticas, atividades esportivas, entre outros eventos que envolveram as secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Cultura, Esportes e Lazer, Turismo, Desenvolvimento Econômico e o Fundo Social de Solidariedade.

A partir desta sexta-feira (4), todos os dias úteis, uma unidade de saúde do município fará o Dia da Mulher, em que haverá celebrações e a realização de exames específicos da saúde da mulher, por meio da Secretaria da Saúde. Procure a UBS mais próxima para conhecer o planejamento, que inclui uma dinâmica e intervenção cultural preparadas pelo Departamento da Mulher da SADS. De 7 a 12 de março, cada UBS elegerá uma colaboradora para ser homenageada, com direito a vouchers de serviços de beleza.

No dia 8, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, simbolizando as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, a programação de Atibaia será variada, workshop sobre alimentação saudável; Dia da Beleza no CRAS Caetetuba e Tanque, além do início do projeto “Precisamos Falar Sobre Isso!”, com uma campanha nas escolas que está sendo desenvolvida como forma de prevenção à violência. No fim do dia, às 19h, com realização da Secretaria da Cultura, terá o show de 40 anos de carreira da cantora Patricia Marx, no Cine Itá – os ingressos devem ser retirados uma hora antes do show, no mesmo local.

Vale ressaltar que estamos também no “Março Lilás”, mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de colo de útero, quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. As principais formas de prevenção são: uso de preservativo, exame preventivo de papanicolau e vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

Muitos outros eventos programados pelas secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Cultura, Esportes e Lazer e o Fundo Social vão acontecer durante todo o mês de março, em ações de conscientização e valorização das mulheres.

Confira a programação completa do Mês da Mulher de Atibaia 2022:

04/03 a 30/03 (dias úteis) – vide Cronograma

Mês da Mulher: quem ama, SE cuida!

Secretaria de Saúde e SADS – Dep. da Mulher

Todos os dias úteis do mês de março, uma Unidade Básica de Saúde – UBS – do município, terá o Dia da Mulher para cuidar de si mesma. Nesse dia, será celebrado o Mês da Mulher e o Mês da Conscientização do Câncer do Colo do Útero. Um momento dedicado para receber exclusivamente mulheres: enquanto a Equipe de Saúde realiza a coleta de Papanicolau (exame preventivo a este tipo de câncer),o Departamento da Mulher desenvolve intervenção artísticaterapêutica – “Ser Mulher” – (artistas e psicólogas) resgatando o amor próprio, desconstruindo a autocobrança e fortalecendo o seu próprio empoderamento, para um cuidado integral da Saúde da Mulher.

LOCAL: UBS (todas)

Horário: 15 às 16h

07/03 a 12/03

Viva a Mulher, especialmente as da Saúde!

SADS – Departamento da Mulher e Secretaria de Saúde

Nesse momento pandêmico, nada mais justo do que homenagear aquelas que além de cuidar de toda a sua família, está sendo linha de frente para cuidar de TODOS! Todas as servidoras da saúde merecem nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado e merece ser cuidada.

Porém, cada Unidade Básica de Saúde – UBS, elegerá uma servidora, conforme seu histórico pandemia X trabalho, para usufruir de um Dia de Beleza no Instituto Embelleza.

A eleição realizada pela própria equipe de trabalho, permitirá o desenvolvimento da SORORIDADE, ou seja, mulheres que admiram mulheres; mulheres que reconhecem mulheres; mulheres que vibram com a alegria de outra mulher, além do empoderamento desta servidora, que antes de tudo é uma mulher (talvez mãe, esposa, filha e profissional).

LOCAL: Instituto Embelleze

Horário: conforme agendamento

07/03 a 14/03

Inscrições para a 1ª Jornada SEBRAE Delas na Feira – Etapa 1.

Convidamos todas as mulheres do município que produzem seu próprio produto e também as que desejam empreender para a 1ª Jornada SEBRAE DELAS NA FEIRA, durante o mês de março. A Jornada é composta de 3 etapas gratuitas:

Inscrição (07/03 a 14/03) pelo link https://bit.ly/1aJornadaSebraeDelasnaFeira;

Capacitação – Teórica (17/03 a 19/03) presencial no CIEM 2;;

Exposição – 1ª Feira de Mulheres de Atibaia – Prática (01/04) na praça da Matriz.

08/03

Show de 40 anos de carreira da cantora Patrícia Marx

Local: Cine Itá Cultural

Horário: 19h

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do show, no mesmo local.

08/03

Dia de Beleza para as Mulheres do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

SADS – Departamento da Mulher

Evento destinado às mulheres do CRAS onde serão ofertados serviços de beleza, café da manhã e plantão de orientação jurídica.

LOCAL: CRAS Caetetuba – Horário: 8h às 12h

LOCAL: CRAS Tanque – Horário: 13h às 17h

08/03

Lançamento do Projeto: Precisamos Falar Sobre Isso!

SADS – Departamento da Mulher e Escolas Públicas Estaduais

Uma Campanha Educativa que está sendo desenvolvida como forma de Prevenção a Violência de gênero (projeto piloto). Não apenas contra a Violência à Mulher, mas contra todo tipo de desrespeito e preconceito.

Uma vez na semana, profissionais do Departamento da Mulher estarão na escola, desenvolvendo o Projeto com um grupo de estudantes por 1 semestre. Escolas: Major Juvenal Alvim, Maria Cecília e Aguiar Peçanha.

08/03

Workshop Alimentação Saudável

SADS – Departamento de Segurança Alimentar

O objetivo dessa ação é apresentar às donas de casa diferentes possibilidades do uso do Ora-pro-nóbis numa culinária caseira para alimentar e beneficiar a saúde de toda a família.

LOCAL: cozinha da Segurança Alimentar

Horário: Turma A: 9h / Turma B: 14h

09/03

Lançamento do Projeto: Grupo Reflexivo com Homens Autores de Violência

SADS – Departamento da Mulher

Nesta data, iniciará o 1º grupo reflexivo com homens autores de violência no Município de Atibaia, ação inédita na região.

O objetivo é oferecer um espaço seguro e acolhedor para que os homens possam refletir sobre seus comportamentos e papéis com relação a sua masculinidade e sobre a violência contra as mulheres.

10/03

Mulheres vão ao Teatro!

SADS (Departamento da Mulher, Departamento de SUAS, Departamento da Segurança Alimentar, Centro de Intérpretes de Libras de Atibaia – CILA), Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde.

Mulheres em situação de vulnerabilidade serão convidadas por meio de equipes técnicas da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, CRM, Centro POP, Segurança Alimentar) e por Agentes de Saúde para conhecer o teatro e assistir a peça VI-O-LAR. Uma intervenção cênica que tratará da violação dos direitos da mulher, seguida de debate com a plateia.

Serão disponibilizados gratuitamente ônibus para o transporte das mulheres até o teatro, sendo o ponto de partida o CRAS mais próximo.

LOCAL: Cine Itá / Horário da peça: 8h45 às 10h

TRANSPORTE: Embarque: 8h nos CRAS

Retorno: 10h30 no mesmo CRAS de partida

11/03

TODAS in-Rede

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, SADS – Departamento da Pessoa com Deficiência, Central de Intérpretes de Libras de Atibaia – CILA e Departamento da Mulher.

Adesão ao Programa TODAS in-Rede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo que tem por objetivo promover o empoderamento e a emancipação das Mulheres com deficiência do estado de São Paulo, favorecendo a melhoria da qualidade de vida e inclusão social. Após a apresentação do programa, haverá um encontro integrativo entre as mulheres presentes.

LOCAL: Cine Itá

Horário: 9h30 às 11h30

12/03

20º SARAU DA JANDYRA – Edição Especial denominação da Praça Renata Pallottini

Secretaria de Cultura e PachaManas Cultura

A praça que margeia o lago do Jardim dos Pinheiros em Atibaia, São Paulo, recebe agora o nome de Renata Pallottini, uma importante dramaturga, ensaísta, poeta, professora e tradutora brasileira, que morou mais de quatro décadas em frente ao referido lago e que lutou no Ministério Público para que ele existisse quando foi assoreado.

Para que mais pessoas pudessem ter o prazer de conhecê-la, a querida Renata Pallottini recebesse essa femenagem (primeira vez que uma mulher artista recebe tal honraria na cidade de Atibaia). E o Sarau da Jandyra irá celebrar este momento histórico com muita arte, artistas e grupos de amigos da escritora, além de palco livre para quem queira ler ou apresentar textos da autora.

LOCAL: Av. dos Pinheiros – Lago Jd dos Pinheiros.

Horário: 16h30 às 19h30

14/03

Dia da Beleza: Melhor Idade – CCTI

SADS – Departamento da Mulher e Departamento do idoso

As mulheres da 3ª idade serão contempladas com o Dia da Beleza no Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI “Rosa Aparecida Panzone”. Momento esse, destinado para o autocuidado, fortalecendo e/ou resgatando a autoestima daquelas que tanto cuidaram de nós.

LOCAL: CCTI

Horário: 13h às 16h

16/03

Dia da Beleza: Centro de Referência da Mulher – CRM

SADS – Departamento da Mulher e Centro de Referência da Mulher

Nesse dia, as mulheres vítimas de violência que são acompanhadas pela equipe técnica do CRM, ao invés de atendimento psicossocial ou jurídico, terão uma surpresa: serviços de beleza diversos como manicure, pedicure, maquiagem, corte, hidratação, escova e até massagem. Todo carinho e cuidado com essas mulheres que estão passando por um momento tão difícil, para que elas possam se fortalecer, se empoderar e sair do ciclo de violência.

LOCAL: Centro de Referência da Mulher – CRM

Horário: 8h às 11h

16/03 a 18/03

Capacitação Teórica da 1ª Jornada SEBRAE Delas na Feira – Etapa 2.

Com o objetivo de embasar, instruir e motivar o empreendedorismo feminino no município de Atibaia, nesse período acontecerá a Etapa 2 – Capacitação Teórica da 1ª Jornada SEBRAE Delas na Feira.

LOCAL: CIEM 2 – Jardim Imperial

Horário: 19h as 21h30 presencialmente.

17/03

LIVE – Descolonizar a mente: superar as fronteiras das desigualdades.

SADS – Departamento da Mulher e Central de Intérpretes de Libras de Atibaia – CILA

Evento online com a Dra Angela Domingos Peres (Coimbra – Portugal) com o Tema “Descolonizar a mente: superar as fronteiras das desigualdades.”

LOCAL: plataforma digital prefeitura

Horário: 19h às 20h20

19/03

MULHER: bota tua voz no mundo! – Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia com Sarau da Jandyra

Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo

20/03

2º Treinão Feminino: corrida e caminhada de Atibaia 2022

Secretaria de Esportes e SADS – Departamento da Mulher e Secretaria de Saúde

Atividade Esportiva somente para mulheres, entrada gratuita. Largada prevista para às 8h da manhã com as opções de 4Km de caminhada, 4Km de corrida ou 8 Km de corrida. Para participar é necessário realizar inscrição pelo link, anexando o comprovante de vacinação (2 doses). Arrecadação de itens de higiene e perfumaria que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade. Presença confirmada da Fisioterapia da FAAT oferecendo massagens pós treino.

23/03

Palestra: O que leva o indivíduo a se manter no comportamento machista ?

SADS – Departamento da Mulher e Secretaria de Segurança Pública

Esse momento de reflexão será direcionado aos funcionários de corporações relacionadas à Segurança Pública de diferentes cidades.

LOCAL: Cine Itá

Horário: 10h às 12h

24/03

3º Fórum Regional – (Des)igualdade de gênero

SADS – Dep. da Mulher CILA

1ª Mesa temática: Feminilidades: viva a diversidade. (9h às 11h)

2ª Mesa temática: Masculinidades: por um mundo mais amigo das mulheres. (11h30 às 13h)

LOCAL: Cine Itá

Horário: 8h30 às 13h

25/03

Palestra: Mulher e Esporte – caminhos para uma equidade de gênero.

SADS – Departamento da Mulher e Secretaria de Esportes

Essa palestra trará o debate sobre o preconceito e as diferenças existentes entre gêneros no âmbito dos esportes, além da violência contra a mulher. Ação dedicada à Secretaria de Esportes e aberta a todos os profissionais do Esporte.

LOCAL: Auditório da Educação

Horário: 14h às 15h

26/03

DIA LILÁS: celebrar a vida e cuidar das mulheres de Atibaia

Secretaria de Saúde, SADS – Departamento da Mulher e Secretaria de Educação

O mês de março é LILÁS em prol da conscientização do câncer do colo de útero. O principal exame a ser feito é o Papanicolau, o protagonista do Dia Lilás de Atibaia. Neste dia serão atendidas mulheres de livre demanda, que tenham idade entre 25 e 64 anos.

Além dele, outros serviços voltados à Saúde da Mulher serão realizados, como testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites virais. Nas salas de espera haverá Rodas de Conversa com intervenção artísticaterapêutica. É SÓ CHEGAR!!!.

LOCAL: CIEM 2 – Jardim Imperial

Horário: 8h às 16h

01/04

1ª Feira de Mulheres de Atibaia

Capacitação Prática da 1ª Jornada SEBRAE Delas na Feira – Etapa 3.

SADS – Departamento da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo e Secretaria de Agricultura

Uma Feira exclusiva para empreendedoras de produtos artesanais, ou seja, apenas mulheres de Atibaia que poderão expor produtos que são produzidos por elas mesmas. Serão diversos segmentos: artesanato, arte, alimentos, bebidas, vegetais, flores, entre outros. Essa Feira é a Etapa 3 – Prática e última da 1ª Jornada SEBRAE Delas na Feira, concedendo certificado as concluintes.

LOCAL: Entorno da igreja da Matriz – Centro

Horário: 17h às 22h

01/04

Show das Premiadas FESTIJANDA (artistas premiadas)

Secretaria de Cultura e ATA Cultural

Teremos o lançamento do show em FEMENAGEM ao mês das mulheres na área externa do Cine Itá. O show foi gravado em outubro de 2021 e marca o encerramento do FESTIJANDA I Ciclo de Compositoras que realizou diversas ações entre encontros com compositoras, intervenções artísticas e exibições online.

LOCAL: Cine Itá

Horário: 19h

01/04

Concerto Voz de Mulher 2022 – Feminagem Elza Soares

Secretaria de Cultura

O objetivo do espetáculo é a valorização das mulheres artistas locais, especialmente as cantoras da cidade. Além disso, percebe-se que o espetáculo também abre uma ampla reflexão sobre os lugares ocupados pelas mulheres dentro das artes ao longo dos tempos, reverberando discussões sobre os espaços e não espaços da mulher artista e que vozes elas ecoam. Neste ano, o espetáculo que encerra a programação do Mês da Mulher de Atibaia, presta todas as honras a Elza Soares, grande intérprete e ícone da música brasileira, que teve uma carreira sólida de mais de 60 anos dentro da cena cultural nacional e internacional. Elza, além de uma das maiores cantoras brasileiras, é símbolo de superação da mulher negra e periférica e ao longo da carreira deu voz a várias causas necessárias às pautas femininas e sociais.

LOCAL: Cine Itá

Horário: 20h30

