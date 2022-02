Mesmo cancelado, Carnaval de Atibaia é relembrado em exposições pela cidade

O Carnaval de 2022 em Atibaia acontecerá em forma de homenagem à maior festa brasileira – uma oportunidade para reviver os antigos carnavais, valorizando especialmente as tradições do município. Com o cancelamento das festividades pelo segundo ano seguido por causa da pandemia de Covid-19 – a exemplo de outras cidades da região, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, optou por realizar exposições que vão contar um pouco da história do Carnaval na cidade.

Serão, ao todo, cinco locais onde haverá exposições ao público com Bonecões e banner com relato do Carnaval de Atibaia (veja programação abaixo). No Cine Itá Cultural, além dos tradicionais Bonecões da cidade, terá também exposição de alguns instrumentos musicais relacionados às escolas de samba. O material ficará exposto nos locais a partir de sábado (26) até o dia 11 de março.

A proposta da Secretaria Municipal de Cultura para o Carnaval 2022 tem como objetivo resgatar a história e valorizar o Carnaval como parte essencial da nossa história e da cultura do nosso país e do nosso povo. A campanha, que inclui exposições e peças publicitárias, está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Comunicação.

No ano passado, a Secretaria de Cultura publicou on-line as maiores tradições carnavalescas da cidade, com apresentações, shows, entrevistas, reprises e documentários pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube. Todo o material gravado para a programação formou um acervo permanente sobre o Carnaval de Atibaia. As entrevistas, documentários e shows estão disponíveis em www.youtube.com/prefeituradaestanciadeatibaia.

Prestigie as exposições, visite os locais:

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Parque Municipal Edmundo Zanoni – Avenida Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda

Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret – Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís

Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, nº 28, Centro

Sede da Secretaria Municipal de Turismo – Balneário Municipal – Avenida dos Bandeirantes, nº 229, Vila Junqueira

Programação Audiovisual:

LIVES FACEBOOK – https://www.facebook.com/prefatibaia

Sábado às 10h30 – Reprise Bloco da Caveira

Domingo às 10h30 – Reprise Bloco Zé Pereira

Segunda às 10h30 – Documentário sobre o Carnaval de Atibaia

Terça às 10h30 – Desfile Tatuapé

CARNAVAL EM ATIBAIA É CULTURA, É TRADIÇÃO E É DO POVO!

