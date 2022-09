Núcleo de Inclusão Produtiva abre pré-inscrições para cursos em setembro

Estão abertas até esta sexta-feira (9) as pré-inscrições para cursos que vão ocorrer em setembro no Núcleo de Inclusão Produtiva, em ação da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, junto ao SEBRAE e outros parceiros. Os cursos que serão administrados são “Fabricação de pães doces e semidoces” e “Modelagem de roupas femininas: saia, shorts e calças”, em mais uma oportunidade de formação para gerar renda.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As pré-inscrições devem ser feitas pelos links: Modelagem de roupas femininas: saia, shorts e calças ( bit.ly/nipmodelfem ) e Fabricação de pães doces e semidoces ( bit.ly/nippaesdoces ) ou entrar em contato pelo WhatsApp (11) 97443-8930.

O Núcleo de Inclusão Produtiva oferece cursos voltados a culinária e corte e costura, tendo como objetivo a formação de pessoas de baixa renda, podendo, assim, descobrir suas potencialidades e habilidades nas áreas de interesse profissional, além de contribuir para a motivação, autoestima, possibilitando o aumento da renda familiar e autonomia.

A pré-inscrição é uma forma de demonstrar interesse em participar do curso e não garante de imediato a vaga. A seleção será feita de acordo com os critérios do programa de Inclusão Produtiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia