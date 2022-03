Prazos para pagamento à vista do IPTU e do ISSQN terminam nesta semana

Os prazos para realizar o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e dos tributos mobiliários de 2022 terminam nesta semana. A Secretaria de Planejamento e Finanças informa que o pagamento à vista do IPTU, com descontos de até 10%, pode ser realizado até esta segunda-feira (28). Já empresas e prestadores de serviços podem efetuar o pagamento à vista das taxas de funcionamento e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) até o dia 31 de março para garantir desconto de 5%.

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Prefeitura reforça que no caso dos tributos mobiliários, desde 2021 a Secretaria de Planejamento e Finanças não envia mais os carnês impressos pelos Correios e o boleto para pagamento da cota única deve ser emitido pelo site. Basta selecionar a opção “Serviços” no menu superior da página inicial, apontar para “Tributos” e depois escolher “Tributos Mobiliários”. Após clicar em “Taxa de Licença / ISSQN”, informe a inscrição mobiliária, não se esquecendo de conferir razão social/nome e o CNPJ/CPF.

Em relação ao IPTU, o pagamento à vista também assegura abatimento de 5%, que somado ao chamado desconto adicional, pode chegar a 10%. O chamado desconto adicional vale tanto para pagamento à vista quanto parcelado do imposto e concede 1% de desconto para cada IPTU, dos últimos cinco anos, que tenha sido quitado dentro do respectivo exercício. Assim, os contribuintes que não deixaram o lançamento rolar como dívida para o ano seguinte e quitaram antes do dia 31 de dezembro o IPTU dos anos de 2016 a 2020, automaticamente, receberam o desconto máximo de 5% no cálculo do IPTU/2022.

Para dúvidas e mais informações sobre o pagamento das taxas de funcionamento e ISSQN, o contribuinte pode entrar em contato com a Divisão de Controle de Receitas Mobiliárias por e-mail iss@atibaia.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 4414-2721 / 2761.

Para saber mais sobre pagamento de impostos, débitos, concessão de descontos para pagamento à vista e parcelamentos, o munícipe pode procurar a Divisão de Relacionamento com o Contribuinte, que oferece atendimento presencial de segunda a sexta, das 10 às 16h, no prédio do Paço Municipal, localizado na Avenida da Saudade, 252 – Centro. As guias para pagamento da cota única também podem ser solicitadas por esse canal, que ainda oferece atendimento por e-mail expediente@atibaia.sp.gov.br ou telefone: (11) 4414-2461.

Lembrando que todos esses serviços podem ser solicitados pela plataforma digital Atibaia Sem Papel, disponível na versão web em https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, ou no aplicativo “1Doc Atendimento”, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia