Prefeitura de Atibaia alerta população para fake news sobre represas

Com o acumulado de chuvas registrado nos últimos dias em diversas cidades do Estado de São Paulo, inclusive Atibaia, já começa a circular, sobretudo no aplicativo WhatsApp e em redes sociais, algumas fake news relacionando equivocadamente as cheias em bairros próximos ao Rio Atibaia, ao Ribeirão do Onofre e ao Córrego do Folha Larga à operação de represas na própria cidade ou região. Em Atibaia, de forma praticamente imediata a ocorrências dessa natureza já surgem as primeiras análises precipitadas associando qualquer cheia no município à represa da Usina. Agora, mensagens falsas sobre uma suposta abertura de comportas das represas Cachoeira e Atibainha, do Sistema Cantareira, também estão circulando e incitando temores na população, principalmente da região de Caetetuba, citada em uma dessas fake news.

(Imagem Ilustrativa de Roman Grac por Pixabay)

Com relação à represa da Usina, a Defesa Civil de Atibaia ressalta, mais uma vez, que a represa não tem influência direta em cheias registradas no município, conforme atestam estudos realizados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Além disso, a Defesa Civil de Atibaia salienta que todas as comportas da represa da Usina estão completamente abertas desde a manhã de domingo (30) – embora, como já reforçado, esse procedimento não influencie na questão dos alagamentos verificados na cidade.

No que diz respeito às represas Cachoeira e Atibainha, ambas do Sistema Cantareira, a Defesa Civil de Atibaia informa que consultou o boletim dos Mananciais da Sabesp – que apresenta as condições de armazenamento dos mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo – e confirmou que essas represas continuam operando com suas comportas fechadas e, juntas, seguem recebendo 46 m³/s de água e liberando apenas a vazão mínima, que é de 1 m³/s de água. Portanto, conforme comprovado pela Defesa Civil, é mentira que essas represas tenham sido totalmente abertas.

Diante do acúmulo de chuvas dos últimos dias e frente ao grande fluxo de informações circulando sobre o assunto em Atibaia, é fundamental que a população procure se informar em canais oficiais, que tratem e disponibilizem a informação de maneira responsável, evitando notícias falsas (fake news) e de fontes duvidosas, disseminadas principalmente por WhatsApp e redes sociais. A Prefeitura conta com diversos canais oficiais – como site e páginas no Facebook e Instagram – que diariamente são abastecidos com notícias baseadas em fatos e evidências, apresentando dados e estatísticas e seguindo avaliações técnicas de especialistas nas áreas abordadas em cada notícia divulgada, a exemplo da Defesa Civil de Atibaia nesse momento de ocorrências relacionadas às chuvas.

Chuvas em Atibaia e no Estado

A Defesa Civil de Atibaia está em alerta e realizando diversas ações e atendimentos nos últimos dias em virtude das fortes e constantes chuvas que vêm atingindo o município. Para se ter uma ideia do volume das chuvas na cidade, até esta segunda-feira (31) choveu cerca de 207 milímetros em Atibaia, quase o volume previsto (255 milímetros) para todo o mês de janeiro, segundo o Climatempo.

Diversos municípios paulistas estão sofrendo com as chuvas intensas e prolongadas e, nesta segunda-feira (31), a Defesa Civil Estadual confirmou 24 óbitos no Estado de São Paulo. Na cidade de Franco da Rocha, próxima a Atibaia e uma das mais atingidas no Estado, oito óbitos foram registrados e os trabalhos das equipes seguem em busca de desparecidos.

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia