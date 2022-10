Prefeitura de Atibaia concede transporte gratuito de ônibus no 2º turno das eleições

A Prefeitura de Atibaia vai oferecer a gratuidade no transporte público de ônibus no domingo (30), dia do segundo turno das eleições, das 6h às 20h, conforme aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Tanto os usuários que utilizam cartão quanto aqueles que não possuem o cartão para pagamento das tarifas serão contemplados com a gratuidade, informa a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O serviço de transporte coletivo urbano do município funcionará em horário especial, como aconteceu no primeiro turno das eleições, no dia 2, com uma escala definida para atender a necessidade da população que precisa se deslocar até os locais de votação das Eleições 2022 (consulte tabela AQUI).

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano de Atibaia enfatiza que haverá monitoramento do movimento de passageiros ao longo do dia e, caso seja necessário, ônibus extras serão disponibilizados para reforçar a operação e atender eventual demanda.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia