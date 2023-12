Programação de Natal segue com a presença do Papai Noel em Atibaia

Na última terça-feira (5), a magia do Natal tomou conta do Complexo Santa Clara, na região do Caetetuba. A comunidade foi presenteada com um cenário fantástico, onde renas, trenós, árvores brilhantes e luzes cintilantes criaram uma atmosfera festiva que envolveu adultos e crianças. O Coral Madrigal e a chegada do Papai Noel completaram o espetáculo luminoso e festivo que uniu a comunidade em celebração. A decoração natalina teve o apoio das empresas empresas Iturri e Jesus de Mari.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Programação natalina

O Papai Noel ainda voltará ao Complexo Santa Clara nos dias 10 e 17 de dezembro, das 18h às 21h. Além do Complexo Santa Clara, vale a pena conferir a decoração da Praça da Matriz e do Fundo Social de Solidariedade, sem contar as árvores de Natal das praças da Santa Casa e do Mercado Municipal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 11, às 20h, a Casa de Cultura Jandira Massoni (localizada no andar superior da Biblioteca Municipal do Centro) será palco do espetáculo de encerramento de ano do Grupo Raízes de Atibaia e alunos.

No dia 14, às 20h, as ruas centrais da cidade ficarão ainda mais encantadoras com a “Parada de Natal”, com a apresentação da “A Grande Banda”, composta pela Fanfarra Municipal de Atibaia e Faminhas, saindo da Praça Miguel Vairo (Santa Casa), passando pelas ruas Benedito Almeida Bueno, José Pires, Tomé Franco, José Inácio, José Alvim, Olímpio da Paixão e finalizando na Praça Claudino Alves (Matriz).

Outra grande novidade deste ano é que o bom velhinho percorrerá as ruas centrais da cidade nos dias 8, 15 e 22 de dezembro, das 18h às 21h.

No dia 19, acontece a apresentação da Associação Pro Musica Orquestral e Coral (APROMUS), no Cine Itá Cultural, sendo necessário retirar ingressos (máximo de dois por pessoa) a partir do dia 18, das 8h às 17h. E, no dia 22, às 20h, apresentação do Coral Bel Canto, também no Cine Itá (ingressos dia 20, das 8h às 17h, e dia 22, a partir das 14h).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia