Uma quadrilha da Zona Leste de São Paulo foi presa na noite desta quarta-feira (21) após cometer furtos em um supermercado e uma loja em Atibaia (SP). O grupo foi flagrado com quase 500 itens furtados na cidade.

Quadrilha da Zona Leste de São Paulo é presa após furtos em supermercado e loja em Atibaia (Foto: Guarda Civil/ Divulgação)

As três mulheres e um homem furtaram mercadorias como alimentos, fraldas, brinquedos, calçados e produtos de higiene. Segundo a Guarda Civil, eles utilizavam um dispositivo para burlar o sistema de segurança dos estabelecimentos e sair com os produtos.

Após denúncia da loja furtada, a Guarda Civil de Atibaia conseguiu encontrar o grupo pelas câmeras do COI. A quadrilha foi abordada na altura do Km 39 na Fernão Dias. O grupo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 786 casos de furtos foram registrados até julho deste ano em Atibaia. No mesmo período do ano passado, foram 680 casos, o que representa um aumento de 15% nas ocorrências de furto na cidade.

Fonte: G1.globo.com