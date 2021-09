Recreador é preso suspeito de compartilhar pornografia infantil em Atibaia

Um homem de 29 anos foi preso em Atibaia (SP) suspeito de compartilhar conteúdo de pornografia infantil. A prisão aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (17), quando o suspeito chegava para trabalhar como recreador em um hotel.

Conteúdo de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes era compartilhado pela internet (Imagem Ilustrativa: Free-Photos por Pixabay)

A Polícia Civil chegou até o suspeito após uma investigação do Ministério Público do Paraná. O suspeito atuava como recreador e prestava serviços em diversos hotéis da região.

Os policiais civis fizeram a abordagem quando ele chegava para trabalhar em um dos hotéis em que prestava serviço. No celular dele, os policiais encontraram diversas fotos e vídeos de pornografia infantil e fizeram a prisão em flagrante.

“Ele acabou confessando que trabalhava com comercialização de vídeos com conteúdo pornográfico especificamente envolvendo crianças e adolescentes. Ele comentou que fazia parte de um grupo no Whatsapp e Telegram, onde recebia vídeos com esse conteúdo de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes. Posteriormente fazia contato com várias pessoas com interesse em receber esse conteúdo e cobrava valores de R$ 50, R$ 70 por vídeo para repassar essas imagens”, disse o delegado Hermes Jun Nakashima.

O suspeito passou por audiência de custódia e a Justiça determinou a prisão preventiva.

Fonte: G1.globo.com