Rotary Club realiza primeira coleta de sangue de 2023 no dia 20, com agendamento

A primeira coleta de sangue deste ano será realizada no próximo dia 20 de janeiro pelo o Rotary Club de Atibaia e pela Casa da Amizade. O objetivo do projeto, bem-sucedido há mais de cinco anos, é proporcionar disponibilidade de sangue para pacientes em Atibaia e região.

Com agendamento de horário para doação, o interessado deverá acessar o link https://bit.ly/2B5cOlf e escolher entre 8h30 e 11h45, além de preencher um formulário com seus dados principais.

Sempre atentos à segurança individual de cada interessado, ainda em razão da pandemia da Covid-19, novamente a coleta será feita pelo Hemocentro da Unicamp, de Campinas. Criado em 1985, atende uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes, distribuídos em cerca de 120 municípios, inclusive Atibaia.

Ao alertar àqueles que, porventura já tiveram a Covid-19 ou já foram vacinados, sobre os procedimentos necessários antes de agendar o horário de doação, a recomendação do Hemocentro da Unicamp é que a doação só poderá ser feita 30 dias após a alta dada pelo médico. Portanto, em caso de não enquadramento, será preciso apresentar a confirmação médica.

Aqueles que já foram vacinados, seja com a Coronavac seja com a AstraZeneca, Jansenn ou Pfizer, é fundamental, por segurança, aguardar sete dias, apresentando o comprovante da vacina no dia da coleta.

“Como é tradicional no Rotary Club de Atibaia, uma das principais preocupações tem sido a saúde de cada doador em benefício de toda a coletividade”, esclarece Luciano Guilherme Leal, presidente do clube, “por isso, sempre tomamos medidas básicas protocolares para prevenção como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, orientação no distanciamento, sem aglomerações e no limite de pessoas para cada 15 minutos”.

Ao observar essas determinações, José Carlos Carvalho de Souza, responsável pelas campanhas de Coleta de Sangue dentro dos Projetos Humanitários do clube, esclareceu que “o Rotary Club objetiva atender o espírito de servir, utilizando o slogan Doe Sangue! Doe Vida! Que resume a essência da campanha. Para agendar é simples. Basta digitar o link https://bit.ly/2B5cOlf, escolher entre os horários de 8h30 e 11h45, preencher um formulário com seus dados principais, ou via QR CODE, facilitando a confirmação que será feita por uma das entidades, Rotary Club de Atibaia ou Casa da Amizade”.

A coleta de sangue acontecerá na sexta-feira, 20 de janeiro, na sede dos clubes, à alameda Lucas Nogueira Garcez, 2079. “Como ocorrido em coletas passadas, os resultados contribuirão, novamente, para o estoque de sangue colhido pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia – Hemocentro da Unicamp que atende nossa cidade e região”, complementa o presidente.

(Imagem Ilustrativa: ANIRUDH por Unsplash)

Salvando Vidas

Pesquisas revelaram que, com uma única doação, é possível salvar até quatro vidas, uma vez que o material é separado em diferentes hemocomponentes: concentrado de hemácias (glóbulos vermelhos), concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado, que podem ser utilizados em diversas situações clínicas.

Os companheiros do Rotary Club Atibaia e as senhoras da Casa da Amizade darão apoio na sala de espera e na distribuição de sucos, café e lanche para os doadores, além de contarem com a participação de um médico responsável, cedido pela Prefeitura da Estância de Atibaia.

Quem pode doar considerando a Covid-19

Para doação de sangue, é fundamental considerar duas novas situações. Uma envolvendo quem já teve a Covid-19, que somente poderá fazê-la 30 dias após a alta, apresentando comprovação médica. A outra, dirigida àqueles que foram vacinados, que, por segurança, só poderão participar sete dias após a data da vacina, mostrando o comprovante com data.

Os demais requisitos básicos para doação serão apresentados na triagem inicial, quando o homem ou a mulher devem estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos e ter peso mínimo de 50kg. É importante ainda estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e estar alimentado (tendo evitado alimentação gordurosa nas 4 horas que antecederem a doação).

No momento da doação será necessária a apresentação de documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial, tais como carteira de identidade, carteira de identidade de profissional liberal, carteira de habilitação, carteira de trabalho e previdência social.

Paralelamente, diversas situações impedem a doação de sangue como estar resfriado (permissão somente após 7 dias do desaparecimento dos sintomas), mulheres em estado de gravidez ou aquelas com 90 dias após parto normal ou 180 dias após cesariana. Também não será possível ser doadora se a mulher estiver amamentando (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).

Outros impedimentos incluem a ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, tatuagem / maquiagem definitiva nos últimos 12 meses ou ainda para situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis nas quais é preciso aguardar 12 meses.

Para os que tiveram procedimentos endoscópicos (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc.) será necessário aguardar 6 meses. Aqueles que por ventura tiverem feito extração dentária ou tratamento de canal (verificar medicação) por, pelo menos, 7 dias. Já os que tiverem feito cirurgia odontológica com anestesia geral a doação só poderá ocorrer após 4 semanas.

Se a pessoa tiver participado de sessão de acupuntura, (realizada com material descartável), somente após 24 horas. Se realizada com laser ou sementes, a doação só poderá ser realizada depois de 12 meses.

Os que tomaram vacina contra gripe, a espera mínima é de 48 horas. Para os que tiveram quaisquer tipos de herpes labial ou genital, somente após desaparecimento total das lesões. Os que tiveram Herpes Zoster a liberação é após 6 meses da cura (vírus Varicela Zoster).

Os Impedimentos definitivos são para aqueles que foram vítimas de Hepatite após os 11 anos de idade, evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas, uso de drogas ilícitas injetáveis, malária.

Rotary Club de Atibaia

Com quase 46 anos de fundação, o Rotary Club de Atibaia integra o Rotary International, que congrega os Rotary Clubs do mundo Inteiro. É uma organização de líderes de negócios e profissionais, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

Rotary Club International, que comemorará 117 anos, é definido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fins lucrativos. O objetivo é estimular e fomentar o ‘Ideal de Servir’ como base de todo empreendimento digno, bem como a ajuda ao próximo, cujo lema principal é: dar de si antes de pensar em si.

Casa da Amizade de Atibaia

A Casa da Amizade de Atibaia surgiu em 1976, a partir da fundação do Rotary Club de Atibaia, Distrito 4590, formada por senhoras da sociedade, esposas de rotarianos ou não.

É uma entidade organizada, sem fins lucrativos, que apoia os objetivos do Rotary e auxilia a comunidade carente da região. Por meio de eventos, bazares e parcerias com empresas privadas e públicas, arrecada fundos que são totalmente revertidos em favor da comunidade. São 45 anos de trabalho sério e transparente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotary Club de Atibaia