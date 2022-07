Secretaria de Saúde convoca população de Atibaia a completar vacinação contra Covid-19

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação completa contra a Covid-19 e convoca quem ainda não completou o esquema básico de vacinação para receber as doses faltantes e, assim, assegurar maior proteção contra a doença.

Atualmente, além do esquema básico (duas doses), a vacinação contra a Covid-19 conta com a 1ª dose adicional liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais; a 2ª dose adicional liberada para pessoas com 40 anos ou mais e profissionais de saúde; e a 3ª dose adicional preconizada apenas para pessoas com imunodeficiência grave com 40 anos ou mais. Já para o público infantil a vacinação contra a Covid-19, em seu esquema básico, conta com duas doses na população de 5 anos ou mais; enquanto as doses adicionais, em número de três, não estão indicadas para crianças até 11 anos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em Atibaia, a cobertura vacinal de D1 (primeira dose do esquema básico) atualmente está em 99,6% e a de D2 (também do esquema básico) está em 93%. Conforme a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde não considera mais a vacinação com o imunológico da Janssen como de dose única, orientando que agora todas as pessoas que receberam essa vacina recebam doses adicionais.

Em virtude dessa revisão do Governo Federal, em Atibaia os números relacionados às coberturas vacinais antes estavam maiores, atingindo inclusive mais de 100% para D1, conforme boletins já divulgados pela Prefeitura. Agora, no entanto, quem tem 40 anos ou mais e recebeu Janssen necessitará receber, além da D1, mais três doses adicionais, portanto passa a ser essencial que essas pessoas procurem as unidades de saúde do município para atualizarem o esquema vacinal.

Em relação aos faltosos de segunda dose do esquema básico (D2), a faixa etária de 5 a 11 anos é a que corresponde à maior porcentagem, com 25%; seguida pelo público de 20 a 29 anos, com 21%; de 12 a 17 anos, com 16%; e de 30 a 39 anos, com 13%. Já no que se refere à D3/adicional (conforme denominação do Ministério da Saúde), as faixas etárias faltosas com maiores porcentagens até o momento são: de 20 a 29 anos, com 27,87%; de 30 a 39 anos, com 24,62%; de 40 a 49 anos, com 18,80%; e de 50 a 59 anos, com 12,37%.

É importante que todos os faltosos completem o esquema vacinal (básico e de doses adicionais liberadas) para garantirem maior proteção contra a Covid-19. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30 nas unidades de saúde com sala de vacina e das 7h às 19h no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). Atualmente, a 4ª dose (ou 2ª dose adicional) está liberada apenas para profissionais de saúde e pessoas com 40 anos ou mais.

De acordo com a Secretaria de Saúde, é possível observar que a partir dos 60 anos a proporção de faltosos diminui consideravelmente, o que pode ser atribuído a uma maior conscientização por parte dos indivíduos dessa faixa etária, bem como de seus familiares, quanto aos riscos relacionados à Covid-19 acrescidos pela idade.

A Secretaria de Saúde também informa que a cobertura vacinal em crianças (5 a 11 anos) está em 92,7% para D1 e 71,8% para D2, e reforça que é fundamental que o esquema vacinal nessa faixa etária seja completado. A Pasta ainda lembra que foi aprovado o uso da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, mas a vacinação ainda não foi iniciada em virtude da indisponibilidade de doses (repassadas ao município pelo Governo do Estado). A Pasta ainda lembra que para crianças de 5 a 11 anos é aplicada a vacina Pfizer pediátrica, mas a Coronavac também pode ser utilizada a partir de 6 anos. Vale ressaltar que não é permitida a troca, ou seja, receber a D1 de um fabricante e a D2 de outro.

Considerando dados atualizados na quarta-feira (27), Atibaia já aplicou 143.551 (99,6% de cobertura vacinal) primeiras doses; 134.043 (93%) segundas doses; 3.723 doses únicas; 93.270 (76,2%) primeiras doses adicionais (ou 3ª doses); 33.636 (50,1%) segundas doses adicionais (ou 4ª doses); e 88 terceiras doses adicionais (ou 5ª doses).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia