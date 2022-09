Uso de máscara deixa de ser obrigatório no transporte público de Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia publicou decreto no sábado (10) sobre a flexibilização da utilização de máscara, que deixa de ser obrigatória no transporte público da cidade, seguindo decisão do Governo do Estado de São Paulo e também da capital.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com decreto Nº 10.087 da Prefeitura de Atibaia, “permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras, cobrindo o nariz e a boca, em locais destinados à prestação de serviços de saúde”. No transporte público, o uso passa a ser opcional, porém recomendado. A recomendação vale especialmente aos grupos considerados vulneráveis, como idosos a partir dos 60 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, por exemplo.

A flexibilização do uso de máscaras em Atibaia foi determinada considerando as atuais condições epidemiológicas da Covid-19 no município e no Estado. Em relação aos números da pandemia registrados no início deste ano no Estado de São Paulo, houve queda de mais de 90% nas internações e mortes por Covid.

Em março, a Prefeitura de Atibaia publicou decreto que também seguia o governo estadual sobre a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público – e seus respectivos locais de acesso, embarque e desembarque – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, onde a utilização da máscara continuou obrigatória.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia