VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente acontece em Atibaia dia 25

Estão abertas as inscrições para participar da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, evento organizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Atibaia e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para articular políticas e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes no município. As inscrições vão até 14 de novembro e devem ser feitas via formulário on-line disponível em bit.ly/conferencia-CMDCA-Atibaia .

Com o tema “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito a diversidade”, a conferência acontecerá no dia 25 de novembro, das 8h às 15h, no Sest Senat (Rua das Juçaras, nº 110 – Caetetuba).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

São 200 vagas e cinco eixos de discussão:

Eixo 1 – Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia;

Eixo 2 – Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid 19;

Eixo 3 – Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

Eixo 4 – Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico;

Eixo 5 – Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.

A conferência tem por objetivo avaliar as políticas e ações em defesa dos direitos de crianças e adolescentes nas mais diversas áreas, constituindo-se em um importante espaço de participação popular, oportunizando a contribuição e articulando não só a formulação, mas também a construção dessas políticas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia