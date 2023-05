10ª Semana André Carneiro: evento com obras especiais do artista atibaiense acontece neste sábado (6)

Para comemorar as grandes contribuições do artista atibaiense André Carneiro e da Semana da Arte Moderna de 1922, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Coletivo André Carneiro e da Secretaria de Cultura, promove o colóquio da 10ª Semana André Carneiro, que neste ano acontece no sábado, 6 de maio, a partir das 14h, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28 – Centro).

A programação cultural é formada por obras relevantes do artista atibaiense e da tradicional Semana André Carneiro, com a apresentação musical de Flávio Rodrigues e Cris Barbosa abrindo o evento e ofertando ao público presente o repertório do movimento Bossa Nova.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Seguindo com as atividades culturais do colóquio haverá uma mesa redonda com a presença dos decanos do Coletivo André Carneiro, Araceles Stamatil e Gilberto Sant’Anna, duas personalidades essenciais para o debate da obra, pensamento e posicionamento do artista homenageado. Entre os temas abordados está a influência do artista no movimento cultural de Atibaia e sua relação com a “Geração de 45”, terceira geração modernista depois da Semana de 22.

Logo após, haverá uma projeção fotográfica do artista, com imagens produzidas nos anos cinquenta e comentários da fotógrafa Alline Nakamura. A escritora Juliana Gobbe realizará a performance “Os estertores da Escuridão”, utilizando como referência o conto “Escuridão”, considerado o trabalho mais conhecido e admirado do artista. A terapeuta Eliana Zanoni abordará uma habilidade pouco conhecida do homenageado: a hipnose. André Carneiro é autor de dois livros sobre o tema. A Semana André Carneiro acontece anualmente, sempre no início de maio (mês de nascimento do artista), com exposições, apresentações, exibições e projeções.

Sobre André Carneiro

Natural de Atibaia, André Granja Carneiro nasceu em 9 de maio de 1922. Filho de Recaredo Granja Carneiro, provedor da Santa Casa de Atibaia e vereador na cidade durante anos, e de Engracia de Almeida Carneiro, a primeira funcionária pública do sexo feminino no Estado de Goiás, André foi um dos primeiros fotógrafos artísticos do Modernismo brasileiro, além de diretor de Cultura e Turismo da Prefeitura de Atibaia e secretário da Sociedade Amigos de Atibaia, quando conquistou para a cidade o título de Estância Hidromineral e Turística. Em 1946, criou a primeira biblioteca pública do município, que originou a Biblioteca Municipal atual.

No Brasil, ele é reconhecido como poeta. Em 1947, com outros escritores e poetas jovens, funda a Revista Brasileira de Poesia, divulgadora dos preceitos estéticos trazendo a “Geração de 45”, com a revalorização da palavra; a criação de novas imagens; a revisão dos ritmos e a busca de novas soluções formais.

André Carneiro ainda organizou o 1º Congresso Paulista de Poesia (que oficializou a Geração de 45), realizado na Biblioteca Municipal de São Paulo, em abril de 1948. Tendo sido eleito secretário e com forte participação nos debates, Carneiro ganhou destaque e chamou a atenção de Oswald de Andrade, presente no evento junto com outros grandes escritores da época e que se tornou seu amigo, passando a visitá-lo com frequência em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia