Inscrição para concurso de exposições no Centro Cultural André Carneiro é prorrogada até 7 de julho

Foram prorrogadas até 7 de julho as inscrições para seleção de exposições a serem realizadas no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro) nos anos de 2023 e 2024, conforme edital da Prefeitura. Serão escolhidos cinco projetos, que poderão ser de exposições individuais, coletivas ou curatoriais, abrangendo todas as linguagens das Artes Visuais. O objetivo é fomentar cada vez mais a cultura em nossa cidade e dar oportunidade aos artistas locais e regionais de exibirem suas obras.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até 16h do dia 7 de julho, devendo ser feitas exclusivamente por meio eletrônico pelo protocolo digital de documentos no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento , seguindo os passos conforme o edital AQUI .

A seleção das propostas será feita em duas etapas, sendo a primeira a conferência dos documentos por meio da Comissão para Análise e Verificação da Documentação de Editais, e a segunda a avaliação por Comissão Técnica formada por três pareceristas contratados pela Secretaria de Cultura após aprovação por edital.

Os cinco primeiros colocados serão selecionados pela Comissão Técnica e a ordem de colocação será a ordem em que serão realizadas as exposições durante os anos de 2023 e 2024, sendo uma neste ano e quatro no ano que vem. Serão concedidos cinco prêmios para as obras selecionadas no valor de R$ 5.000,00 para cada exposição a ser realizada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia