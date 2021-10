Casarão Julia Ferraz realiza exposição virtual da artista Marisa Martins Carvalho

Na última segunda-feira, 11 de outubro, o Casarão Julia Ferraz inaugurou a exposição online “C O N T R A P O N T O”, com aquarelas e esculturas da artista visual Marisa Martins Carvalho. Nas obras, a artista experimenta uma variedade de cores, misturadas em sobreposições e camadas, para provocar a sensação táctil-visual e proporcionar a expansão do olhar através da arte. Essa expansão, como o olhar no horizonte, significa, para a artista, a liberdade de ser livre.

Aquarela da artista Marisa Martins Carvalho em exposição no site do Casarão Julia Ferraz (Imagem: Divulgação)

Marisa Martins Carvalho é artista visual de Campinas, SP. Em seu trabalho, transita entre a pintura, colagem, escultura e o livro de artista, criando relações entre materiais diversos como o aço, o cobre e a cerâmica. Participou de exposições individuais e coletivas em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e Havana (Cuba)

A exposição “C O N T R A P O N T O”, acontece no site do Casarão Julia Ferraz até 11 de novembro de 2021 e faz parte da programação online do Casarão, que desde 2020 dá continuidade a suas ações culturais de maneira virtual devido à pandemia. O evento é realizado pela AsPAS – Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz

Sobre o Casarão Julia Ferraz

Ponto de cultura e espaço cultural independente desde 1975, o Casarão Julia Ferraz promove apresentações de música, dança e teatro, exposições de artes visuais, fotografia, artesanato, palestras e visitas monitoradas. Também desenvolve projetos de educação patrimonial, contribui com estudos, pesquisas e trabalhos sobre a preservação do patrimônio cultural, e promove palestras e visitas monitoradas para a comunidade e estudantes da educação básica e superior. Teve seu trabalho certificado como Ponto de Cultura Federal, premiado como Ponto de Cultura Estadual e contemplado com o prêmio de Reconhecimento da Contribuição à Cultura do município de Atibaia, SP.

O Casarão Julia Ferraz, também chamado Solar do Coronel Manoel Jorge Ferraz, é patrimônio histórico e arquitetônico localizado em Atibaia, SP. Foi construído por volta de 1776 e foi moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Foi reconhecido como patrimônio histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo com tombamento pelo CONDEPHAAT em 1975.

Sobre a AsPAS (Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz)

A AsPAS, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, desenvolve um trabalho educativo de conscientização sobre a importância do patrimônio histórico e promove ações culturais de formação e difusão artística. Também zela pela preservação das características arquitetônicas do Casarão Julia Ferraz, realizando sua manutenção e conservação.

Revitalização do Casarão Julia Ferraz

A Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, está promovendo obra de restauro estrutural do Casarão Julia Ferraz. A obra, atualmente em fase de finalização, é parte do projeto “Estabilização Estrutural do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz/Casarão Julia Ferraz” contemplado pelo edital do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Serviço

Exposição virtual “C O N T R A P O N T O” – Marisa Martins Carvalho

Quando: 11/10/2021 a 11/11/2021

Local: https://casaraojuliaferraz.com/c-o-n-t-r-a-p-o-n-t-o-marisa-martins-carvalho/

Evento online gratuito

Fonte: Assessoria de Imprensa Casarão Julia Ferraz