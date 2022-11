13ª Copa das Fanfarras Mirins de Atibaia acontece neste domingo (20)

Neste domingo, dia 20 de novembro, a Avenida da Saudade ficará mais colorida e atrativa com a 13ª Copa das Fanfarras Mirins de Atibaia, das 8h às 11h30, em frente ao Paço Municipal (sede da Prefeitura). O evento contará com a participação de 17 escolas (fanfarrinhas) da Rede Municipal de Ensino e será promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação.

A população está convidada a prestigiar todo o trabalho desenvolvido com os alunos das escolas municipais que integram o Projeto “Educando com Música e Cidadania”, em parceria com as secretarias de Educação e de Cultura. A iniciativa beneficia mais de mil alunos, que desenvolvem habilidades de dança e práticas com a música, voltadas para a Fanfarra.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A FAMA – Fanfarra Municipal de Atibaia – é referência em conquistas nacionais e internacionais, representando a cidade em diversas competições e repassando aos grupos mais novos da cidade o resultado do trabalho que se inicia com os alunos nas escolas. E a FAMA estará presente no evento, encerrando-o com uma bela apresentação.

A Copa das Fanfarras Mirins é um momento importante para os alunos do Projeto “Educando com Música e Cidadania”, reproduzindo e reforçando as vivências e os aprendizados obtidos ao longo do ano.

Serviço:

13ª Copa das Fanfarras Mirins de Atibaia

Domingo, dia 20 de novembro

Das 8h às 11h30

Na Avenida da Saudade, em frente à Prefeitura

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia