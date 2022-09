2º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia acontece nos próximos sábados (17) e (24)

Atibaia foi escolhida para o edital Tradição SP, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, selecionando o 2º Festival do Centro de Tradições Caipiras – violas e catiras da cidade. O primeiro dia do festival acontece no sábado, 17 de setembro, das 17h às 20h, com o show de cinco duplas de violeiros para toda a população. O segundo dia do evento será no sábado seguinte, 24 de setembro, com as apresentações dos grupos Raízes do Catira e Raízes de Atibaia, das 18h30 às 21h. O Festival do Centro de Tradições Caipiras acontecerá no Centro Comunitário Rio Acima (Rua Primavera, nº 100, bairro Rio Acima), nos dois dias do evento, de forma gratuita, para toda a população.

(Imagem Ilustrativa: Ryan McGuire por Pixabay)

Serão dois dias de muita cultura caipira, revelando por meio das apresentações a linguagem dos fazedores de cultura de Atibaia e a importância de preservar nossa memória cultural. No primeiro dia (17), o palco do Festival Centro de Tradições Caipiras recebe cinco duplas de violeiros: Eraldo Santana e Marcello Violeiro; João & Maurício; Chiquinho & Mirtão; João Boiadeiro & Laçador e Romancito & Tunico Viola.

No segundo dia (24), será a vez dos grupos Raízes do Catira, trazendo a tradicional dança caipira às 18h30 e do Grupo Raízes de Atibaia – que lançou o segundo CD autoral em julho, no último Festival de Inverno de Atibaia – a partir das 20h.

A proposta do Festival para além de promover as raízes identitárias de Atibaia e região é também de dialogar com a comunidade local por meio da música, da dança e da cultura.

O Festival do Centro Tradições Caipiras é uma realização da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo (Edital Tradição, Juntos pela Cultura 2022) do Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia e produção do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia.

Serviço:

2º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia

Sábado 17/09 – das 17h às 20h

Sábado 24/09 – das 18h30 às 21h

Local: Centro Comunitário Rio Acima

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia